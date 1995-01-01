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    Ди Марцио: «Зенит» может подписать Лаксальта из «Милана»

    «Зенит» может возобновить интерес к защитнику «Милана» Диего Лаксальту, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, итальянский клуб всерьез рассматривает вариант с уходом уругвайского фулбека этим летом.

    Представители «Милана» попросили 26-летнего футболиста изучить предложения о смене команды. В том числе они ожидают попыток «Зенита» купить игрока.

    • Прошлым летом питерцы боролись за Лаксальта, но он перешел из «Дженоа» в «Милан» за 17 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне уругваец провел 29 матчей и сделал одну результативную передачу.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +24

      Davids 26 3 минуты назад

      В туалете свет горит, тренеруется зенит. Ухахаха
      Лайк пацаны

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      Рейтинг: +954

      алдан2014 24 минуты назад

      А так же Зенит может подписать Месси...теоретически

      0
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      Рейтинг: +9857

      Garrincha58 1 час назад

      вот мнение футбольного человека а у нас с их мнением не считаются всё решают ничего не понимающие люди в футболе, а кто вы и сами догадываетесь они там высоко сидят в кулуарах власти

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      Рейтинг: +2622

      САДЫЧОК 1 час назад

      Отличный игрок !!!! Прошлым летом не получилось .

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      Рейтинг: +9857

      Garrincha58 1 час назад

      а вот концовка этого интервью

      Почему хорватов больше играет в Европе? Потому что в Хорватии не платят такие деньги, которые платят в Европе молодым игрокам, а у нас в России платят больше, чем в Европе, вот и все. Не платили бы у нас российским игрокам такие деньги, они бы тоже все уезжали в Европу. В Хорватии какие зарплаты? 3000 долларов. Какие зарплаты в России? Миллионы. Комличенко уехал в Чехию, не самую богатую страну. Там себя показывает, то же самое происходило бы и со всеми остальными», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

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