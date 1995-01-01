Ди Марцио: «Зенит» может подписать Лаксальта из «Милана»

«Зенит» может возобновить интерес к защитнику «Милана» Диего Лаксальту, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, итальянский клуб всерьез рассматривает вариант с уходом уругвайского фулбека этим летом.

Представители «Милана» попросили 26-летнего футболиста изучить предложения о смене команды. В том числе они ожидают попыток «Зенита» купить игрока.