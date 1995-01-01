Ди Марцио: «Зенит» может подписать Лаксальта из «Милана»

В туалете свет горит, тренеруется зенит. Ухахаха
Лайк пацаны
«Зенит» может возобновить интерес к защитнику «Милана» Диего Лаксальту, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, итальянский клуб всерьез рассматривает вариант с уходом уругвайского фулбека этим летом.
Представители «Милана» попросили 26-летнего футболиста изучить предложения о смене команды. В том числе они ожидают попыток «Зенита» купить игрока.
- Прошлым летом питерцы боролись за Лаксальта, но он перешел из «Дженоа» в «Милан» за 17 миллионов евро.
- В дебютном сезоне уругваец провел 29 матчей и сделал одну результативную передачу.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.