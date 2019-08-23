«Рубин» перечислит «Зениту» 17 тысяч рублей за картонного Сутормина

Наступает Эра виртуальной реальности! П.И…ДЕЦ!
«Рубин» ранее продал на аукционе картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина за 85 тысяч рублей.
По информации «Бизнес Online», казанский клуб поровну распределит эту сумму. По 17 тысяч получат все академии и команды, в которых российский футболист воспитывался до 23 лет.
- На этой неделе стало известно, что сумма трансфера Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин», а затем из казанского клуба в «Зенит» составила 50 тысяч рублей.
- Солидарные выплаты академиям и клубам, в которых игрок проходил подготовку, составили 5500 рублей.
- «Волгарь» высмеял эту ситуацию, а «Химки» отказались от положенной компенсации.
«Рубин» продал картонного Сутормина за 85 тысяч – в 1,7 раза дороже, чем настоящего