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    «Рубин» перечислит «Зениту» 17 тысяч рублей за картонного Сутормина

    «Рубин» ранее продал на аукционе картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина за 85 тысяч рублей.

    По информации «Бизнес Online», казанский клуб поровну распределит эту сумму. По 17 тысяч получат все академии и команды, в которых российский футболист воспитывался до 23 лет.

    • На этой неделе стало известно, что сумма трансфера Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин», а затем из казанского клуба в «Зенит» составила 50 тысяч рублей.
    • Солидарные выплаты академиям и клубам, в которых игрок проходил подготовку, составили 5500 рублей.
    • «Волгарь» высмеял эту ситуацию, а «Химки» отказались от положенной компенсации.

    «Рубин» продал картонного Сутормина за 85 тысяч – в 1,7 раза дороже, чем настоящего

    Источник: «Бизнес Online»

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    23.08.2019 14:01
    Комментарии31
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    • ...
      Рейтинг: +25

      kazak161 7 часов назад

      Наступает Эра виртуальной реальности! П.И…ДЕЦ!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1436

      Axe111 11 часов назад

      Позорище фу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12700

      Dominator777 13 часов назад

      По-тихому "распилили" и поделили деньгу. Похоже Газпром скоро и легионеров будет "покупать" за копейки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13908

      DOCTOR PENALTY 13 часов назад

      Неплохой бизнес. Я бы им по картонному Сутормину каждый день вырезал ножницами.

      4
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      Рейтинг: +1176

      klim2m 13 часов назад

      Молодцы Рубиновые )))

      0
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 13 часов назад

      Как бы тартарам за юмор не поплатиться.

      1
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      Рейтинг: +1176

      klim2m > paracetamol 13 часов назад

      Ну да а то Чайка отказалась играть на Ростов арене из за дороговизны , так теперь Чайку шманают вовсю ищут копромат на договорняк и игру на ставки))) вот так то

      0
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      Рейтинг: +7669

      KLIM777 13 часов назад

      Отличный юмор))

      А футболист ни о чем, что и требовалось доказать. Просто у него российский паспорт,поэтому всем клубам приходится собирать таких.

      2
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      Рейтинг: +4038

      la verdad 14 часов назад

      Похоже в Зените картонный Сутормин играет...

      0
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      Рейтинг: +11

      MU 007 14 часов назад

      Может компетентным органам пора проверить трансфер? Что-то юмор какой-то черный.

      2
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      Рейтинг: +80

      O-kolesov > MU 007 14 часов назад

      Проверять не кого.Компетентные органы тоже куплены.

      2
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      Рейтинг: +6738

      ufos73 > MU 007 14 часов назад

      У нашей лиги 2 клуба имеют одного спонсора, что запрещено регламентом. Это все что надо знать про нашу лигу. Единственное кто может это болото разворотить это ФИФА, но им пофиг там же спонсор тот же )))

      2
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      Рейтинг: +7669

      KLIM777 > O-kolesov 13 часов назад

      Компетентные органы тоже картонные)))

      2
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      Рейтинг: +355

      Егор Велунов > ufos73 13 часов назад

      Иметь одного спонсора не запрещено, запрещено иметь одного владельца. Согласно версии одного спонсора, Шальке-04 не имеет права играть в лиге чемпионов, одновременно с Зенитом, у Шальке -04 то же спонсор Газпром :)

      1
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      Рейтинг: +7669

      KLIM777 > Егор Велунов 13 часов назад

      да не рассказывай им это)) пусть дальше тут позорятся, знатоки куевы))

      0
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      Рейтинг: +80

      O-kolesov > Егор Велунов 13 часов назад

      И Оренбург

      0
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      Рейтинг: +1176

      klim2m > ufos73 13 часов назад

      Золотые слова Михалыч)))

      -1
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      Рейтинг: +6738

      ufos73 > Егор Велунов 12 часов назад

      Иметь общего ГЛАВНОГО спонсора, запрещено, РПЛ долго думало как это обойти и додумались, что мол Оренбург же спонсирует дочка газика и этого хватит ))

      0
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      Рейтинг: +2642

      мы_не_рабы 14 часов назад

      Прикольно! С юмором!

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