Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    «Рубин» продал картонного Сутормина за 85 тысяч – в 1,7 раза дороже, чем настоящего

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что «Рубин» продал на аукционе картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

    «Картонный Сутормин продан за 85 000 рублей (дороже живого!)», – написал Конов в телеграм-канале.

    Ранее «Рубин» пообещал все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат «тем, кому полагается».

    • На этой неделе стало известно, что сумма трансфера Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин», а затем из казанского клуба в «Зенит» составила 50 тысяч рублей.
    • Солидарные выплаты академиям и клубам, в которых игрок проходил подготовку, составили 5500 рублей.
    • «Волгарь» высмеял эту ситуацию, а «Химки» отказались от положенной компенсации.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2019 08:21
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2667

      paracetamol 22 августа, 17:59

      Как Рубин посредником в сделке оказался? Какая-то подстава татарская. Его вообще там не должно было быть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10344

      Garrincha58 22 августа, 16:27

      в аренду взял вместо резиновой куклы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -9703

      пьяныйхоровод 22 августа, 13:59

      Сам купил , сам сообщил . Эй Уасся , тебе картонный Азмун за 10 млн. не нужен ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      Иван Петров 1986 22 августа, 12:48

      Картонный выгоднее - ему зарплату платить не нужно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      ARTHUR19 22 августа, 12:05

      Возникает ощущение, что Бомбардир превращается во всем известную группу ВК - ВГИК.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +182

      dragoon000320 22 августа, 11:20

      хаха потому что от картонного Сутормина больше пользы чем от настоящего)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Джой 22 августа, 11:15

      Молодцы,хоть что то поимели.
      Можете на производство ставить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      arok 22 августа, 10:35

      Упаковку от оригинала продали дороже оригинала))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +909

      russkiisergei 22 августа, 10:09

      Сутормин дно,
      зенит ГАВНО,
      рубин один
      гавно давно!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +976

      Борат > russkiisergei 22 августа, 11:00

      russkiisergei
      bil latentnyi gay
      tri dva raz
      stal prosto 3,14dora$

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +909

      russkiisergei > Борат 22 августа, 20:54

      кАКАЯ ТО ШЛЮХА ТЫ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4545

      Агасфер 22 августа, 09:35

      Так он и на 50 тысяч пока не наиграл.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73410
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru