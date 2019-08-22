«Рубин» продал картонного Сутормина за 85 тысяч – в 1,7 раза дороже, чем настоящего

Как Рубин посредником в сделке оказался? Какая-то подстава татарская. Его вообще там не должно было быть!
Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что «Рубин» продал на аукционе картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
«Картонный Сутормин продан за 85 000 рублей (дороже живого!)», – написал Конов в телеграм-канале.
Ранее «Рубин» пообещал все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат «тем, кому полагается».
- На этой неделе стало известно, что сумма трансфера Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин», а затем из казанского клуба в «Зенит» составила 50 тысяч рублей.
- Солидарные выплаты академиям и клубам, в которых игрок проходил подготовку, составили 5500 рублей.
- «Волгарь» высмеял эту ситуацию, а «Химки» отказались от положенной компенсации.