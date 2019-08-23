Джикия: «Ничего критичного не произошло. Думаю, дома все будет хорошо»

Удивительно порой слушать, как игроки описывают эпизоды игры. "Подача с фланга, кикс..." Во-первых, не подача, а нацеленный пас. А во-вторых, не будь кикса - беда в защите была бы показана очевиднее... хотя и так.
В этом моменте неправильно перемещались пожалуй все, кого было видно в кадре... возможно, кроме Жиго, просто потому что основные события по ситуации его "обошли". У нас на фланге образовывается дыра, в которую врывается соперник, а оборона чинно отступает, как будто враг в позиционке. Куда бежит герой интервью - в принципе? Вот мне с Жиго, повторюсь, движение понятно - и по зоне и по игроку, в неё вбегающему. Джикия - в принципе что хотел в этой ситуации сделать? Не удивила его Брага? Тем, что гол забила? А стоило бы удивиться, ты ж защитник... Зачем несся - не иначе как выравнивать линию - Айртон? Обиделся? Что он там хотел закрыть? Линию? В Спартаке в таком раскладе учат "стрелять" по линии? Но туда в любом случае уже "приполз" и "прилег" Джикия. И если уж Джикия прилег там, можно было бы прикрыть другое направление передачи, тем более что Брага уже не раз пыталась такое исполнять...
Нормально когда крайний защитник идет в отбор в этой зоне. Кстати, центральный УЖЕ В ЭТОТ МОМЕНТ должен делать пару-тройку шагов бодренько в направлении его фланга. Нормально (то ест не раз в год случается), что его (крайнего) обыгрывают и идет пас на фланг. Ага, вот именно для этого центральный смещался, он бежит туда. Потому что крайнего по ситуации страхует левый опорник или левый центр, а левому опорнику (Зобнину) туда страховать ну никак не вместно было. А игрок, получивший пас на фланге, не должен чувствовать себя в ситуации стандарта, да ещё когда можно и мяч подвинуть, и стенки нет. И это проигравший свою ситуацию крайний бежит на его место. И в 80% случаев получивший мяч атакующий игрок, видя несущегося на него с выпученными глазами немелкогабаритного костолома, торопится и навешивает, либо идет в обыгрыш и теряет время, а если немелкогабаритный костолом ещё и не дурак, обыгрыш этот будет "в лицевую", куда уже бежит закрывать тот самый крайний защитник. И если всё нормально, даже если центральный обыгран, крайний его там страхует и в худшем случае это - угловой, в лучшем - мяч наш, а наши герои уже поменялись местами обратно. Эту хрень можно наблюдать в Англии (там просто исторически во фланги до сих пор много атакуют) с набивающей оскомину регулярностью, и она уже ни для кого не секрет, секрет в индивидуальных качествах и том, как располагаются остальные. Остальные у нас, естественно, тоже "старались". Ну, Зобнин бежал. Правда куда - тоже только он знал ибо там он всё равно ничего не решал, зато я посмотрел запись - по крайней мере в этом матче он всегда туда бегает... дисциплинированный. Голову, правда, оторвать тому, кто ему эту точку нарисовал, потому что из-за этого у нас перед штрафной гуляй-поле для любителей дальних (хотя там-то они даже ещё средне-дальние) ударов. Но он-то хотя бы бежал. Гулиев вообще чувствовал себя освобожденным форвардом, судя по скорости перемещения. Ещенко тоже зачем-то куда-то бежал. И ему было глубоко по барабану, что происходит вокруг, он бежал тоже в одну ему ведомую точку одному ему ведомо зачем и смотрел футбол. В общем все в этом эпизоде сделали всё, чтобы дать соперникам комфортно разыграть мяч. И даже если у них что-то не получится (ну - вот, кикс например), чтобы был второй шанс. Так что наверное - да ,удивительного тут ничего, Брага забила.
И вот это - не "ничего критичного". Потому что в Москве надо забивать. И дыры будут. И они опять будут бежать куда-то в страну грез. И тогда (убереги Господи) Брага опять ничем не удивит Георгия - в смысле логично забьет в подобной ситуации с таким сопротивлением.
Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Браги».
«В моменте с голом была подача с фланга, произошeл кикс, а потом мяч залетел. Не могу сказать, что выгорели после дерби, были хорошие эмоции, но это надо оставлять. Скоро ответная игра, ничего критичного не произошло.
«Брага» вообще ничем не удивила, думаю, дома всe будет хорошо. Мы часто первые минуты тяжело раскачиваемся, но не могу сказать, что все устали. Усталость есть, но нет такого, что нет сил», – сказал Джикия.
- «Спартак» проиграл «Браге» со счетом 0:1.
- Ответный матч состоится 29 августа в Москве.
- «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры «Брага» – «Спартак».
Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле