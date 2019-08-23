Джикия: «Ничего критичного не произошло. Думаю, дома все будет хорошо»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Браги».

«В моменте с голом была подача с фланга, произошeл кикс, а потом мяч залетел. Не могу сказать, что выгорели после дерби, были хорошие эмоции, но это надо оставлять. Скоро ответная игра, ничего критичного не произошло.

«Брага» вообще ничем не удивила, думаю, дома всe будет хорошо. Мы часто первые минуты тяжело раскачиваемся, но не могу сказать, что все устали. Усталость есть, но нет такого, что нет сил», – сказал Джикия.

«Спартак» проиграл «Браге» со счетом 0:1.

Ответный матч состоится 29 августа в Москве.

«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры «Брага» – «Спартак».

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