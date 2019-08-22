Радимов – о дисквалификации Семака: «Если на этом акцентировать внимание, должны тогда полчемпионата дисквалифицировать»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил дисквалификацию главного тренера «Зенита» Сергея Семака за оскорбление судей. Действующий чемпион России назвал арбитров козлами.

«Если телевидение будет показывать и акцентировать на этом внимание, должны тогда полчемпионата дисквалифицировать по матчу и матчу условно как минимум, как Семака», – считает Радимов, чьи слова приводит «Р-Спорт».