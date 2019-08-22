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    Радимов – о дисквалификации Семака: «Если на этом акцентировать внимание, должны тогда полчемпионата дисквалифицировать»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил дисквалификацию главного тренера «Зенита» Сергея Семака за оскорбление судей. Действующий чемпион России назвал арбитров козлами.

    «Если телевидение будет показывать и акцентировать на этом внимание, должны тогда полчемпионата дисквалифицировать по матчу и матчу условно как минимум, как Семака», – считает Радимов, чьи слова приводит «Р-Спорт».

    • По словам главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, Семак извинился перед судьями.
    • Тренер пропустит ближайший матч РПЛ против «Уфы».
    • «Зенит» лидирует в таблице.

    Источник: «Р-Спорт»

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    22.08.2019 01:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9337

      vladimir-7 22 августа, 09:38

      В нашей Стране все население теперь не должно иметь своего мнения,
      не то, что его высказывать, а вот свое мнение может высказать только
      один человек. Критиковать судей, КДК считает оскорблением. Низяяя.

      0
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      Рейтинг: -9703

      пьяныйхоровод 22 августа, 08:29

      Скоро КДК будет жучки и скрытые камеры устанавливать в раздевалках Зенита , дабы на основании услышанного и увиденного назначать дисквалификационные решения .

      2
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      Рейтинг: +2937

      Дядя Серёжа 22 августа, 07:11

      За базар надо отвечать. Бомжи в курсе.

      1
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      Рейтинг: -9703

      пьяныйхоровод > Дядя Серёжа 22 августа, 08:26

      А за дела ? Департамент судейства и инспектирования не в куГсе .

      2
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      Рейтинг: +5766

      батог 22 августа, 06:46

      То есть тебя Владик через игру ?
      РС. Следи за Псковом !

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