Радимов – о дисквалификации Семака: «Если на этом акцентировать внимание, должны тогда полчемпионата дисквалифицировать»

В нашей Стране все население теперь не должно иметь своего мнения,
не то, что его высказывать, а вот свое мнение может высказать только
один человек. Критиковать судей, КДК считает оскорблением. Низяяя.
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил дисквалификацию главного тренера «Зенита» Сергея Семака за оскорбление судей. Действующий чемпион России назвал арбитров козлами.
«Если телевидение будет показывать и акцентировать на этом внимание, должны тогда полчемпионата дисквалифицировать по матчу и матчу условно как минимум, как Семака», – считает Радимов, чьи слова приводит «Р-Спорт».
- По словам главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, Семак извинился перед судьями.
- Тренер пропустит ближайший матч РПЛ против «Уфы».
- «Зенит» лидирует в таблице.