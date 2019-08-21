Кубок России. «Торпедо» в серии пенальти обыграл «Велес», «Факел» с голом экс-спартаковца Яковлева прошел «Салют»

Состоялись некоторые матчи 1/32 финала Кубка России. «Торпедо» лишь в серии пенальти справилось с представителем зоны «Запад» ПФЛ «Велесом». По ходу встречи повреждение головы получил Роман Шишкин.

В еще одной встрече воронежский «Факел» прошел «Салют». Один из голов забил бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев.

Кубок России. 1/32 финала

Велес (Москва) – Торпедо (Москва) – 3:3 (1:1, 1:1; 1:1, 5:6 по пенальти)

Голы: 0:1 – Шоркин, 29; 1:1 – Садов, 32; 2:1 – Баев, 52; 2:2 – Божин, 90+6: 2:3 – Елисеев, 109; 3:3 – Соловьев, 112.

Удаления: Садов, 107 – нет.

Салют (Белгород) – Факел (Воронеж) – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Молтенинов, 12 (с пенальти); 1:1 – Яковлев, 21; 1:2 – Мазуров, 80; 1:3 – Воробьев, 90+2.

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