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    Егоров: «Отмена гола Ригони – больная ошибка для нас»

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Алексея Матюнина на матче «Зенит»«Ахмат» (0:0).

    «По поводу ситуации, которая подлила масла в огонь: такие вспышки происходят. Нерв напрягался, все это вылилось в концовке. Подобное ложится на совесть арбитра, потому что он должен управлять командами.

    Кроме того, было компенсировано четыре минуты, из них полторы не играли. Я разговаривал с Алексеем, он сказал, что видел, что команды воинственно настроены друг против друга, поэтому, во избежание дальнейших конфронтаций он решил остановить игру. В моменте с Ракицким арбитр поступил абсолютно правильно. Швец все единоборство держал руки за спиной, потом внезапно их отпустил.

    Мне трудно объяснить ситуацию с отмененным голом. Мы считаем, что момент с Ригони – достаточно простая ситуация, в которой ассистент судьи РПЛ должен разбираться.

    Для нас это больная ошибка. Это была не лучшая игра ассистента: были еще моменты, когда он зафиксировал офсайд, а на деле можно было продолжать играть», – сказал Егоров.

    Также Егоров сообщил, что «Ахмат» попросил отменить красную карточку защитника «Ахмата» Ризвана Уциева в матче с «Зенитом».

    • Сам Матюнин после матча заявлял, что гол Эмилиано Ригони был отменен неправильно, и его следовало засчитать.
    • Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что судейство Матюнина ему «не понравилось абсолютно».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии16
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      Рейтинг: +3508

      APchelov 13 минут назад

      Не вопрос. Засчитать ахмату техническое поражение. Или Зениту - техническую победу )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3480

      nik55 48 минут назад

      ошибка что ты глава департамента судейства РФС

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4042

      la verdad 48 минут назад

      Самая большая ваша ошибка в том, что вы посмели ошибиться не в пользу великого Зенита.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +190

      Чец 50 минут назад

      Все ошибки судей аукнутся в конце сезона, случай с Краснодаром тому подтверждение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Для вас болная ошибка, для Зенита два очка. Ещё не известно, как это отразится в мае.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2040

      Павелий 1 час назад

      Да сколько же Газпром опять дал денег, чтобы вы уже который день ему лизали зад!?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -9006

      пьяныйхоровод > Павелий 1 час назад

      Не отвлекайся , лижи дальше !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7172

      parevg 1 час назад

      ВАР должен быть на всех играх, а не выборочных.

      3
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      Рейтинг: +1863

      Ubuntu 1 час назад

      Егоров уходи!

      4
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      Рейтинг: +13869

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Да, разворошили вы кучу, долго будет аукаться.

      2
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      Рейтинг: +11346

      ВетеR 1 час назад

      Вы все там одно большое дерьмо !!

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