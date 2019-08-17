Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    «Спартак» и «Брагу» рассудит арбитр из Испании. В 1-м туре Примеры он удалил Модрича и отменил гол «Сельты» в ворота «Реала»

    УЕФА назначил на первый матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы «Брага»«Спартак» бригаду арбитров из Испании.

    Главным судьей заявлен Хавьер Эстрада Фернандес, ему будут помогать судьи на линии Иньиго Прието Лопес и Хосе Наранхо. Резервный арбитр – Пабло Гонсалес Фуэртес.

    Фернандес судил матча «Реала» и «Сельты» в 1-м туре Примеры. Арбитр принял несколько спорных решений: отменил гол «Сельты» и показал хавбеку Луке Модричу прямую красную карточку.

    • «Спартак» и «Брага» проведут первый матч в Португалии 22 августа, начало игры – в 22:00 мск.
    • Ответная игра пройдет в Москве 29 августа.

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:52
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2629

      TOL47 10 минут назад

      Ну даже трудно сказать, помоему это плохо для Спартака, португалы рядом , если только он их не любит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1223

      Obojaemiy 36 минут назад

      Своих клоунов в РПЛ хватает..еще в европе такой же..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2706

      RotBerg 41 минуту назад

      Спартак с такими судьями умеет работать, все окей пацаны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      za logiku 47 минут назад

      По мне так его отстранить должны были на пару игр)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79313
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73334
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru