«Спартак» и «Брагу» рассудит арбитр из Испании. В 1-м туре Примеры он удалил Модрича и отменил гол «Сельты» в ворота «Реала»

УЕФА назначил на первый матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы «Брага» – «Спартак» бригаду арбитров из Испании.

Главным судьей заявлен Хавьер Эстрада Фернандес, ему будут помогать судьи на линии Иньиго Прието Лопес и Хосе Наранхо. Резервный арбитр – Пабло Гонсалес Фуэртес.

Фернандес судил матча «Реала» и «Сельты» в 1-м туре Примеры. Арбитр принял несколько спорных решений: отменил гол «Сельты» и показал хавбеку Луке Модричу прямую красную карточку.