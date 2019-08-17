«Спартак» и «Брагу» рассудит арбитр из Испании. В 1-м туре Примеры он удалил Модрича и отменил гол «Сельты» в ворота «Реала»

Ну даже трудно сказать, помоему это плохо для Спартака, португалы рядом , если только он их не любит.
УЕФА назначил на первый матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы «Брага» – «Спартак» бригаду арбитров из Испании.
Главным судьей заявлен Хавьер Эстрада Фернандес, ему будут помогать судьи на линии Иньиго Прието Лопес и Хосе Наранхо. Резервный арбитр – Пабло Гонсалес Фуэртес.
Фернандес судил матча «Реала» и «Сельты» в 1-м туре Примеры. Арбитр принял несколько спорных решений: отменил гол «Сельты» и показал хавбеку Луке Модричу прямую красную карточку.
- «Спартак» и «Брага» проведут первый матч в Португалии 22 августа, начало игры – в 22:00 мск.
- Ответная игра пройдет в Москве 29 августа.
August 17, 2019
August 17, 2019