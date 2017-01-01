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    Маммана может перейти из «Зенита» в «Фиорентину»

    «Фиорентина» решила побороться за защитника «Зенита» Эмануэля Мамману, сообщает Tuttomercatoweb.

    По информации источника, именно из-за интереса флорентийского клуба аргентинский центрбек отказал «Сассуоло».

    Ранее утверждалось, что сделку заблокировал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

    • «Зенит» купил 23-летнего футболиста в 2017 году у «Лиона» за 16 миллионов евро.
    • За два сезона Маммана сыграл 38 матчей и сделал одну результативную передачу.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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