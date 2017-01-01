Маммана может перейти из «Зенита» в «Фиорентину»

«Фиорентина» решила побороться за защитника «Зенита» Эмануэля Мамману, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, именно из-за интереса флорентийского клуба аргентинский центрбек отказал «Сассуоло».
Ранее утверждалось, что сделку заблокировал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.
- «Зенит» купил 23-летнего футболиста в 2017 году у «Лиона» за 16 миллионов евро.
- За два сезона Маммана сыграл 38 матчей и сделал одну результативную передачу.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Источник: Tuttomercatoweb
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