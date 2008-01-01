Журналист Скира: Маммана отказал «Сассуоло»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана отказался переходить в «Сассуоло», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По его информации, аргентинский центрбек после нескольких дней раздумий отклонил предложение итальянского клуба.

«Сассуоло» намеревался арендовать Мамману с правом выкупа за 10-11 миллионов евро.

Ранее утверждалось, что сделку заблокировал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.