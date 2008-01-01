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    Журналист Скира: Маммана отказал «Сассуоло»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана отказался переходить в «Сассуоло», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

    По его информации, аргентинский центрбек после нескольких дней раздумий отклонил предложение итальянского клуба.

    «Сассуоло» намеревался арендовать Мамману с правом выкупа за 10-11 миллионов евро.

    Ранее утверждалось, что сделку заблокировал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

    • «Зенит» купил 23-летнего футболиста в 2017 году у «Лиона» за 16 миллионов евро.
    • За два сезона Маммана сыграл 38 матчей и сделал одну результативную передачу.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (45,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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