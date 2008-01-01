Журналист Скира: Маммана отказал «Сассуоло»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана отказался переходить в «Сассуоло», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
По его информации, аргентинский центрбек после нескольких дней раздумий отклонил предложение итальянского клуба.
«Сассуоло» намеревался арендовать Мамману с правом выкупа за 10-11 миллионов евро.
Ранее утверждалось, что сделку заблокировал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.
- «Зенит» купил 23-летнего футболиста в 2017 году у «Лиона» за 16 миллионов евро.
- За два сезона Маммана сыграл 38 матчей и сделал одну результативную передачу.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
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