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    TyC Sports: Семак заблокировал уход Мамманы из «Зенита»

    Защитник Эмануэль Маммана продолжит выступать за «Зенит», сообщает TyC Sports.

    По информации источника, аргентинец был близок к переходу в «Сассуоло», но сделку заблокировал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

    Ранее стало известно, что «Сассуоло» намерен арендовать Мамману с правом выкупа за 10-11 миллионов евро.

    • «Зенит» купил центрбека в 2017 году у «Лиона» за 16 миллионов евро.
    • За два сезона Маммана сыграл 38 матчей и сделал одну результативную передачу.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    Источник: TyC Sports

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +583

      GSmall 11 минут назад

      Ну и правильно.Кто его знает,что будет с травмами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4455

      Агасфер 15 минут назад

      "Заблокировал"? Кто его будет слушать,если решат продать? Максимум спросят :"Как,Серёга,считаешь,продаём овцу?"А при "блокировании"сам в одном пакете с Мамманой "на волю" может выйти.

      1
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      ...
      Рейтинг: +267

      Rabinovi_ch > Агасфер 9 минут назад

      В хорошо поставленных клубах считаются с мнением тренера. Если Иванович травмируется, кто его подменять будет?

      0
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