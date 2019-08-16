TyC Sports: Семак заблокировал уход Мамманы из «Зенита»

Защитник Эмануэль Маммана продолжит выступать за «Зенит», сообщает TyC Sports.

По информации источника, аргентинец был близок к переходу в «Сассуоло», но сделку заблокировал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

Ранее стало известно, что «Сассуоло» намерен арендовать Мамману с правом выкупа за 10-11 миллионов евро.