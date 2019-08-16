TyC Sports: Семак заблокировал уход Мамманы из «Зенита»

Ну и правильно.Кто его знает,что будет с травмами
Защитник Эмануэль Маммана продолжит выступать за «Зенит», сообщает TyC Sports.
По информации источника, аргентинец был близок к переходу в «Сассуоло», но сделку заблокировал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.
Ранее стало известно, что «Сассуоло» намерен арендовать Мамману с правом выкупа за 10-11 миллионов евро.
- «Зенит» купил центрбека в 2017 году у «Лиона» за 16 миллионов евро.
- За два сезона Маммана сыграл 38 матчей и сделал одну результативную передачу.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.