Ди Марцио: «Сассуоло» арендует Мамману с правом выкупа за 10-11 миллионов

Аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана близок к переходу в «Сассуоло», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

«Сассуоло» хочет взять 23-летнего игрока в аренду. По окончании аренды итальянский клуб сможет выкупить Мамману за 10-11 миллионов евро.

Стороны близки к согласованию сделки, сам аргентинец заинтересован в переходе в «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что Маммана может продолжить карьеру в итальянской Серии А.