Ди Марцио: «Сассуоло» арендует Мамману с правом выкупа за 10-11 миллионов

Сомнения есть, что он сам заинтересован
Аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана близок к переходу в «Сассуоло», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
«Сассуоло» хочет взять 23-летнего игрока в аренду. По окончании аренды итальянский клуб сможет выкупить Мамману за 10-11 миллионов евро.
Стороны близки к согласованию сделки, сам аргентинец заинтересован в переходе в «Сассуоло».
Ранее сообщалось, что Маммана может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
- Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона» в 2017 году за 16 миллионов евро.
- В текущем сезоне аргентинец сыграл один матч, выйдя на замену.