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    Ди Марцио: «Сассуоло» арендует Мамману с правом выкупа за 10-11 миллионов

    Аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана близок к переходу в «Сассуоло», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

    «Сассуоло» хочет взять 23-летнего игрока в аренду. По окончании аренды итальянский клуб сможет выкупить Мамману за 10-11 миллионов евро.

    Стороны близки к согласованию сделки, сам аргентинец заинтересован в переходе в «Сассуоло».

    Ранее сообщалось, что Маммана может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

    • Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона» в 2017 году за 16 миллионов евро.
    • В текущем сезоне аргентинец сыграл один матч, выйдя на замену.

    Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +399

      KPCCSPB 2 минуты назад

      Сомнения есть, что он сам заинтересован

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