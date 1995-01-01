Тиль – о голе Аршавина в ворота сборной Голландии на Евро-2008: «Я чуть не расплакался»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль вспомнил о четвертьфинальном матче Евро-2008 между сборными России и Голландии.

– C вашим знаменитым тезкой Хиддинком лично не знакомы?

– Никогда не встречались. Знаю только то, что у нас – одно и то же имя. Это ведь в 2008-м сборная России обыграла Голландию на чемпионате Европы?

– Именно.

– Помню ту игру, смотрел ее. Это был один из моих первых больших турниров, который я смотрел. Мне было 10 лет, и я очень радовался, когда ван Нистелрой сравнял счет ближе к концу основного времени. А потом Аршавин сделал результат в овертайме. Я чуть не расплакался!

В активе Тиля один матч в составе сборной Голландии.

За национальную команду хавбек дебютировал в марте 2018 года.

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