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    Тиль – о голе Аршавина в ворота сборной Голландии на Евро-2008: «Я чуть не расплакался»

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль вспомнил о четвертьфинальном матче Евро-2008 между сборными России и Голландии.

    – C вашим знаменитым тезкой Хиддинком лично не знакомы?

    – Никогда не встречались. Знаю только то, что у нас – одно и то же имя. Это ведь в 2008-м сборная России обыграла Голландию на чемпионате Европы?

    – Именно.

    – Помню ту игру, смотрел ее. Это был один из моих первых больших турниров, который я смотрел. Мне было 10 лет, и я очень радовался, когда ван Нистелрой сравнял счет ближе к концу основного времени. А потом Аршавин сделал результат в овертайме. Я чуть не расплакался!

    • В активе Тиля один матч в составе сборной Голландии.
    • За национальную команду хавбек дебютировал в марте 2018 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8334

      vka1970 10 минут назад

      Для кого то этот гол стал трагедией, а кому то принёс счастье.
      Это футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11304

      bset 37 минут назад

      А мы чуть не расплакались в 1999, 2002, 2004, 2005, 2009, 2012, 2014 и 2016.

      2
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      ...
      Рейтинг: +594

      GSmall > bset 26 минут назад

      Я бы сказал,когда мы не плакали)))

      2
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