Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Тиль: «Кононов хорош в тактике, он обладает голландским менталитетом»

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился мнением о главном тренере своей команды Олеге Кононове.

    – А что скажете о вашем главном тренере? Каким вам показался Олег Кононов?

    – Он хорош в тактике. Знает, чего хочет, и умеет это понятно объяснить. Если говорить о стиле игры, который он хочет видеть у «Спартака», Кононов обладает голландским менталитетом. Это, кстати, была одна из причин, почему я захотел перейти в эту команду.

    Игра низом, позиционная атака – как раз то, что принято в Голландии. Как я понимаю, именно в такой тип футбола «Спартак» играл 20 лет назад. А теперь, чтобы мы снова стали так играть, все зависит от нас. Тренер ставит именно такую игру.

    – Он излагал вам свои взгляды на футбол еще до того, как вы подписали контракт со «Спартаком»?

    – Нет, но мне об этом сразу же рассказал Томас Цорн. Лично мы говорили не раз, но уже после того, как я стал спартаковцем.

    – Принято считать, что Кононов никогда не кричит. Можете подтвердить?

    – Я слишком мало пока бывал в раздевалке, в частности, в перерывах, чтобы судить об этом. Пока провел только один матч, в Грозном, когда у тренера не было никакого повода повышать голос в перерыве.

    • «Спартак», купив Тиля, установил личный трансферный рекорд.
    • По данным Transfermarkt, московский клуб заплатил «АЗ Алкмаару» 18 миллионов евро.
    • «Спорт-Экспресс» утверждает, что сумма сделки составила 15 миллионов плюс бонусы.

    Тиль: «Взял 8-й номер в «Спартаке» в честь моего лучшего друга из «АЗ Алкмаара»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:59
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8334

      vka1970 11 минут назад

      Интересно, а мы думаем об одном и том же человеке ?
      Пока что то каких то достижений и успехов за Кононовым как то не замечал.Может просто плохо смотрел ? Поживём, увидим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5722

      piligrim1986 27 минут назад

      ну знаете, в голландии тюльпаны, шмаль, пид**сы)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4479

      Агасфер 45 минут назад

      Словом ,Кононов-"Сидор голландский"!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5644

      mihail200606 46 минут назад

      Пацан щебечет много че то прям с самого начала. ..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2982

      momwig_ 54 минуты назад

      Эхх... Успели бы сплавить этого Кононова с его менталитетом, пока Тиль не превратился в Гулиева, а у Шюррле есть ещё запал "подавать пример"©...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3937

      ivany4 1 час назад

      Может пиджака продать в Голландию с его менталитетом, и отбить часть трансфера Тиля?))
      Рановато взялся судить о тренере. В клубе без году неделя, как и Цорн.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19051

      oyabun 1 час назад

      Силен в тактике, говоришь? Может в покере за столом? На поле пока не заметно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -9023

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      .....Голландским менталитетом это как ? Шмаль курит что-ли ?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79313
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73292
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru