Тиль: «Кононов хорош в тактике, он обладает голландским менталитетом»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился мнением о главном тренере своей команды Олеге Кононове.

– А что скажете о вашем главном тренере? Каким вам показался Олег Кононов?

– Он хорош в тактике. Знает, чего хочет, и умеет это понятно объяснить. Если говорить о стиле игры, который он хочет видеть у «Спартака», Кононов обладает голландским менталитетом. Это, кстати, была одна из причин, почему я захотел перейти в эту команду.

Игра низом, позиционная атака – как раз то, что принято в Голландии. Как я понимаю, именно в такой тип футбола «Спартак» играл 20 лет назад. А теперь, чтобы мы снова стали так играть, все зависит от нас. Тренер ставит именно такую игру.

– Он излагал вам свои взгляды на футбол еще до того, как вы подписали контракт со «Спартаком»?

– Нет, но мне об этом сразу же рассказал Томас Цорн. Лично мы говорили не раз, но уже после того, как я стал спартаковцем.

– Принято считать, что Кононов никогда не кричит. Можете подтвердить?

– Я слишком мало пока бывал в раздевалке, в частности, в перерывах, чтобы судить об этом. Пока провел только один матч, в Грозном, когда у тренера не было никакого повода повышать голос в перерыве.

«Спартак», купив Тиля, установил личный трансферный рекорд.

По данным Transfermarkt, московский клуб заплатил «АЗ Алкмаару» 18 миллионов евро.

«Спорт-Экспресс» утверждает, что сумма сделки составила 15 миллионов плюс бонусы.

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