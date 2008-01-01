Тиль: «Взял 8-й номер в «Спартаке» в честь моего лучшего друга из «АЗ Алкмаара»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль рассказал, почему он выбрал в московской команде 8-й игровой номер.

– В «АЗ» вы играли под 10-м номером, соответствующим вашему амплуа. В «Спартаке» он оказался занят Зелимханом Бакаевым...

– Кстати, очень хорошим игроком.

– И вы выбрали восьмерку. Это была ваша собственная идея, или клуб предложил?

– Нет, это моя инициатива. Мой лучший друг в «АЗ» – Тен Копмайнерс, с которым мы много раз выходили на поле вместе, играет как раз под восьмым номером. И, можно сказать, я взял номер в его честь.

– Знаете ли, кто играл под восьмым номером в «Спартаке» до вас?

– Да, мне рассказали.

– Рассказали до или после того, как вы его выбрали?

– До. Но поймите – я только слышал историю, но не прошел через все это сам. А значит, не могу до конца понять и оценить ее. Знаю, что в Грозном этот парень (Денис Глушаков – примечание «Бомбардира») играл против нас. Может быть, меня бы волновал выбор этого номера, если бы я лично знал человека, и все это происходило на моих глазах.