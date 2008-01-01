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    Тиль: «Взял 8-й номер в «Спартаке» в честь моего лучшего друга из «АЗ Алкмаара»

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль рассказал, почему он выбрал в московской команде 8-й игровой номер.

    – В «АЗ» вы играли под 10-м номером, соответствующим вашему амплуа. В «Спартаке» он оказался занят Зелимханом Бакаевым...

    – Кстати, очень хорошим игроком.

    – И вы выбрали восьмерку. Это была ваша собственная идея, или клуб предложил?

    – Нет, это моя инициатива. Мой лучший друг в «АЗ» – Тен Копмайнерс, с которым мы много раз выходили на поле вместе, играет как раз под восьмым номером. И, можно сказать, я взял номер в его честь.

    – Знаете ли, кто играл под восьмым номером в «Спартаке» до вас?

    – Да, мне рассказали.

    – Рассказали до или после того, как вы его выбрали?

    – До. Но поймите – я только слышал историю, но не прошел через все это сам. А значит, не могу до конца понять и оценить ее. Знаю, что в Грозном этот парень (Денис Глушаков – примечание «Бомбардира») играл против нас. Может быть, меня бы волновал выбор этого номера, если бы я лично знал человека, и все это происходило на моих глазах.

    • «Спартак», купив Тиля, установил личный трансферный рекорд.
    • По данным Transfermarkt, московский клуб заплатил «АЗ Алкмаару» 18 миллионов евро.
    • «Спорт-Экспресс» утверждает, что сумма сделки составила 15 миллионов плюс бонусы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 06:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4479

      Агасфер 42 минуты назад

      Кончай вспоминать старое,а то тебе припомнят это -Ты с детства за "Спартак"! Мечты сбываются...

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      Рейтинг: +3937

      ivany4 57 минут назад

      Надо понимать, что в внутри клуба подтверждают все негативные действия глушака и рассказывают о них новичкам. Странно как-то...

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      Рейтинг: +10573

      sssrspartak 2 часа назад

      я думал его лучший друг глушаков!

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      Рейтинг: +5695

      батог 2 часа назад

      СЭ - без дерьма ни как !!!

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