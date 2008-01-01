Тиль: «Взял 8-й номер в «Спартаке» в честь моего лучшего друга из «АЗ Алкмаара»

Кончай вспоминать старое,а то тебе припомнят это -Ты с детства за "Спартак"! Мечты сбываются...
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль рассказал, почему он выбрал в московской команде 8-й игровой номер.
– В «АЗ» вы играли под 10-м номером, соответствующим вашему амплуа. В «Спартаке» он оказался занят Зелимханом Бакаевым...
– Кстати, очень хорошим игроком.
– И вы выбрали восьмерку. Это была ваша собственная идея, или клуб предложил?
– Нет, это моя инициатива. Мой лучший друг в «АЗ» – Тен Копмайнерс, с которым мы много раз выходили на поле вместе, играет как раз под восьмым номером. И, можно сказать, я взял номер в его честь.
– Знаете ли, кто играл под восьмым номером в «Спартаке» до вас?
– Да, мне рассказали.
– Рассказали до или после того, как вы его выбрали?
– До. Но поймите – я только слышал историю, но не прошел через все это сам. А значит, не могу до конца понять и оценить ее. Знаю, что в Грозном этот парень (Денис Глушаков – примечание «Бомбардира») играл против нас. Может быть, меня бы волновал выбор этого номера, если бы я лично знал человека, и все это происходило на моих глазах.
- «Спартак», купив Тиля, установил личный трансферный рекорд.
- По данным Transfermarkt, московский клуб заплатил «АЗ Алкмаару» 18 миллионов евро.
- «Спорт-Экспресс» утверждает, что сумма сделки составила 15 миллионов плюс бонусы.