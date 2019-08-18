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    Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Ренну»

    Матч второго тура чемпионата Франции «Ренн»«ПСЖ» закончился со счетом 2:1.

    За действующих чемпионов отличился нападающий Эдинсон Кавани. Парижане забили в 40-м матче Лиги 1 подряд и повторили рекорд Франции.

    В составе хозяев отличились форварды М'Байе Ньянг и Ромен дель Кастильо.

    Франция. Лига 1. 2-й тур

    Ренн – ПСЖ – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кавани, 36; 1:1 – Ньянг, 44; 2:1 – Кастильо, 48.

    Сент-Этьен – Брест – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фауссурье, 45+1; 1:1 – Буанга, 83.

    Реймс – Страсбур – 0:0

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: «Бомбардир»

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    18.08.2019 23:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4764

      BRO_football 59 минут назад

      Это что за клуб такой? В последнее время больше Ренна во Франции ПСЖ никакой другой клуб проблем не доставил.

      0
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      Рейтинг: +501

      Юрэс 1 час назад

      Лига Ставок РУЛИТ !!!!!!!!! ХА ХА ХА ХА

      0
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    • ...
      Рейтинг: +501

      Юрэс 1 час назад

      Как А .....енно ,что Я ставки не ставил !!!!!

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