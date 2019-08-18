Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Ренну»

Это что за клуб такой? В последнее время больше Ренна во Франции ПСЖ никакой другой клуб проблем не доставил.
Матч второго тура чемпионата Франции «Ренн» – «ПСЖ» закончился со счетом 2:1.
За действующих чемпионов отличился нападающий Эдинсон Кавани. Парижане забили в 40-м матче Лиги 1 подряд и повторили рекорд Франции.
В составе хозяев отличились форварды М'Байе Ньянг и Ромен дель Кастильо.
Франция. Лига 1. 2-й тур
Голы: 0:1 – Кавани, 36; 1:1 – Ньянг, 44; 2:1 – Кастильо, 48.
Сент-Этьен – Брест – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Фауссурье, 45+1; 1:1 – Буанга, 83.