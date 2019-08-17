Рахимов: «Зенит» – претендент на чемпионство номер один»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итог матча шестого тура РПЛ против «Зенита» (0:0). С седьмой минуты чеченцы играли в меньшинстве.

«Зенит» — претендент номер один на чемпионство, но потери очков неизбежны. У них очень хороший состав, чтобы выступать на высоком уровне во всех турнирах», – считает тренер.

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