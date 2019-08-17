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    Рахимов: «Зенит» – претендент на чемпионство номер один»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итог матча шестого тура РПЛ против «Зенита» (0:0). С седьмой минуты чеченцы играли в меньшинстве.

    «Зенит» — претендент номер один на чемпионство, но потери очков неизбежны. У них очень хороший состав, чтобы выступать на высоком уровне во всех турнирах», – считает тренер.

    Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 08:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: -36

      Аденн 41 минуту назад

      почему нет, оренпурх, уфа + судейки и бомжиха может претендовать на чемпиёнство.

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