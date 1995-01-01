Медведев: «Нечего считать расходы, нужно вводить VAR на всех матчах»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) вновь призвал к всеобщему введению VAR в чемпионате России. Действующие победители лидируют в таблице.

«Поднялась непонятная суета вокруг красной карточки Ярославу Ракицкому, только там не было никакой красной, потому что первой жeлтой карточки не было. Был штрафной и поднятая рука арбитра.

Из всего этого можно сделать один вывод — нечего считать расходы, нужно вводить VAR во всех матчах. Техника уже отработана и протестирована. Всe для этого есть: судьи, оборудование. Давайте сбросим груз, от которого арбитров уже начинает трясти, чтобы судьи всегда могли обратиться к VAR. А то постоянно будут летать камни, а камнем можно и голову снести», – сказал функционер.

Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах