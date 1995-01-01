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    Медведев: «Нечего считать расходы, нужно вводить VAR на всех матчах»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) вновь призвал к всеобщему введению VAR в чемпионате России. Действующие победители лидируют в таблице.

    «Поднялась непонятная суета вокруг красной карточки Ярославу Ракицкому, только там не было никакой красной, потому что первой жeлтой карточки не было. Был штрафной и поднятая рука арбитра.

    Из всего этого можно сделать один вывод — нечего считать расходы, нужно вводить VAR во всех матчах. Техника уже отработана и протестирована. Всe для этого есть: судьи, оборудование. Давайте сбросим груз, от которого арбитров уже начинает трясти, чтобы судьи всегда могли обратиться к VAR. А то постоянно будут летать камни, а камнем можно и голову снести», – сказал функционер.

    Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +891

      Boeung777 3 минуты назад

      Да, что-то в этом сезоне дохрена ошибок и проблем с судейством. Такое невольное впечатление складывается, что действительно пытаются отработать результат до введения ВАРа любой ценой.

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      Рейтинг: +273

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Согласен.
      А то пздц какой-то.
      Тут есть, там нет и т.д и т.п.
      Во всех развитых странах уже он есть, а наши всё как тестят что-то...

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