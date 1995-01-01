Медведев: «Нечего считать расходы, нужно вводить VAR на всех матчах»

Да, что-то в этом сезоне дохрена ошибок и проблем с судейством. Такое невольное впечатление складывается, что действительно пытаются отработать результат до введения ВАРа любой ценой.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) вновь призвал к всеобщему введению VAR в чемпионате России. Действующие победители лидируют в таблице.
«Поднялась непонятная суета вокруг красной карточки Ярославу Ракицкому, только там не было никакой красной, потому что первой жeлтой карточки не было. Был штрафной и поднятая рука арбитра.
Из всего этого можно сделать один вывод — нечего считать расходы, нужно вводить VAR во всех матчах. Техника уже отработана и протестирована. Всe для этого есть: судьи, оборудование. Давайте сбросим груз, от которого арбитров уже начинает трясти, чтобы судьи всегда могли обратиться к VAR. А то постоянно будут летать камни, а камнем можно и голову снести», – сказал функционер.
- Сергей Семак после матча назвал судей козлами.
- После игры о судействе высказался Артем Дзюба.
- Свою точку зрения высказал и Денис Глушаков.
Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах