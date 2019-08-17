Кадыров: «По мнению специалистов, удаление Уциева очень спорное»

Глава Чеченской Республики и почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров прокомментировал исход матча шестого тура РПЛ против «Зенита» (0:0). На седьмой минуте красную карточку получил Ризван Уциев.

«Матч между командами «Ахмат» и «Зенит» завершился с нулевым ничейным счетом. Практически весь тайм «Ахмат» играл в меньшинстве после удаления Уциева. По мнению специалистов очень спорное удаление. «Зенит» сильный соперник, но наши ребята хорошо сыграли в обороне», – написал политик.

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