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    Кадыров: «По мнению специалистов, удаление Уциева очень спорное»

    Глава Чеченской Республики и почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров прокомментировал исход матча шестого тура РПЛ против «Зенита» (0:0). На седьмой минуте красную карточку получил Ризван Уциев.

    «Матч между командами «Ахмат» и «Зенит» завершился с нулевым ничейным счетом. Практически весь тайм «Ахмат» играл в меньшинстве после удаления Уциева. По мнению специалистов очень спорное удаление. «Зенит» сильный соперник, но наши ребята хорошо сыграли в обороне», – написал политик.

    Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах

    Источник: Твиттер Рамзана Кадырова

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    17.08.2019 23:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3673

      vladik12 12 минут назад

      Футбольная экспертиза приехала.

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      Рейтинг: +589

      DMитрий 13 минут назад

      «Зенит» сильный соперник, но наши ребята хорошо сыграли в обороне», – написал политик. Кадыров очередной раз доказал, что с футболом он на ВЫ, ссылаясь на каких-то спецов, сам даже не оценив ситуацию. Да и не может оценить, потому что на - ВЫ. "наши ребята хорошо сыграли в обороне" - ??? Красная карточка, 2 пропущенных гола (пусть и не засчитанных пид0ром, но забитых честно) Пятиклашка поймёт, что это плохая игра в обороне. Он вообще футбол смотрел или спецы рассказали!? Специалисты у Кадырова, - это скорее всего кто-то из силовиков, СПЕЦназ, ОПЕРа и т.п.

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      Рейтинг: +3293

      порт 49 минут назад

      А кто интересно эти специалисты?

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      Рейтинг: +1216

      general.lizyukov 1 час назад

      Ничего не понял. Сам что ли запнулся? Неужели у газовиков денег нет на нормальную аппаратуру? И то же самое с отмененным голом. Можно на судью ссылаться до бесконечности в таких моментах.

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      Рейтинг: +710

      Muboraksho 1 час назад

      А Путин почему то так не думает.

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