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    Семак – о матче с «Ахматом»: «Моменты, которые «Зенит» реализовал, по каким-то причинам не были засчитаны»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). С седьмой минуты действующие чемпионы играли в большинстве.

    «В любой домашней игре хотелось бы победить, но не получилось. Атаковали, создавали моменты, но для побед нужно забивать. Хорошие моменты не реализовывали, а те моменты, которые реализовали, по каким-то причинам не были засчитаны как голы.

    Конечно, было тяжело вскрывать команду, которая вдевятером стоит практически в своей штрафной. При фланговой игре нам немного не хватило, чтобы реализовать убойные моменты. Конечно, надо было забивать, и тогда бы не было никаких вопросов.

    Замена Игоря Смольникова в перерыве связана с карточкой. Он висел на карточке — возможно, судья захотел бы уравнять составы. Подстраховались и заменили его. Эмилиано Ригони хорошо сыграл и гол забил. Но, к сожалению, мы не выиграли. Поэтому мы не можем быть довольны сегодняшним результатом. Мешала ли эмоциональность игроков обеих команд? Не думаю. Вопросов много, но эмоциональность — это хорошо», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Зенит», несмотря на ничью, возглавил таблицу.
    • Следующий соперник – «Уфа».
    • «Ахмат» в РПЛ идет десятым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии8
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      Рейтинг: +519

      Ганнибал Лектор 25 секунд назад

      Надеюсь, он это сказал для команды, держа в уме беззубость и бездарность фланговых подачи и кривые пасы в финальной трети поля. Главное - сделать сейчас правильные выводы и не играть больше в атаке как импотенты.

      0
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      Рейтинг: +368

      DemSerg 1 минуту назад

      Что значит "захотел уравнять составы"? Совсем у Богданыча крыша потекла? Судья вроде должен судить по правилам, а не по своим хотелкам, не?

      0
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      Рейтинг: +31939

      portero 5 минут назад

      Богданыч с игрой проблемы , играйте лучше и удачи в ЛЧ!

      0
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      Рейтинг: +108

      Serega 68 41 минуту назад

      Серега учитесь выигрывать такие матчи без судей нам нужны ваши победы в ЛЧ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +904

      Evgeniy32 43 минуты назад

      Слава богу что ничья. С таким судейство далеко не уедешь. Ахмат красавцы, бились до последней минуты. Ничья справедливый результат с учетом всех этих косяков

      4
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      Рейтинг: +692

      Muboraksho > Evgeniy32 2 минуты назад

      Вот это справедливо. Уважаю объективных.

      0
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      Рейтинг: +1181

      Бриг 46 минут назад

      По каким-то причинам... Добавить нечего.

      2
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      Рейтинг: +2493

      paracetamol 1 час назад

      Судью Москалева сегодня подменил судья Матюнин. На игру со спамом выйдет Москалев.

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