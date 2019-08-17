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    La Gazzetta dello Sport: Балотелли подписал с «Брешиа» однолетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона

    Бывший нападающий «Интера», «Манчестер Сити», «Милана» и «Ливерпуля» Марио Балотелли перейдет в «Брешиа».

    По информации La Gazzetta dello Sport, 29-летний игрок уже подписал однолетний контракт с клубом с зарплатой 1,5 миллиона в год, который также будет включать серию бонусов, включая проведенные матчи, забитые голы и возможные вызовы в сборную Италии.

    Кроме того, соглашение с итальянцем будет продлено автоматически, если «Брешиа» по итогам сезона сохранит место в Серии А, куда команда вернулась впервые с сезона-2010/11.

    Последними клубами Балотелли были «Ницца» и «Марсель».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 16:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +156

      RUPRICHT 13 секунд назад

      ОПЯТЬ МАРИО ВЕРНУЛСЯ В ИТАЛИЮ!!??ЕГО ТАК И ТЯНЕТ НА РОДИНУ!!??ЧЕМ ЕМУ НЕ УГОДИЛ МАРСЕЛЬ!!!???

      0
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      Рейтинг: +5635

      mihail200606 35 минут назад

      Покатился по наклонной..

      0
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      Рейтинг: +435

      ФК_Полоцк 1 час назад

      Лучше бы в РПЛ поехал.

      0
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      Рейтинг: +1553

      алдан2014 1 час назад

      Скатился Балотелии

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