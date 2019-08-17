La Gazzetta dello Sport: Балотелли подписал с «Брешиа» однолетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона

Бывший нападающий «Интера», «Манчестер Сити», «Милана» и «Ливерпуля» Марио Балотелли перейдет в «Брешиа».

По информации La Gazzetta dello Sport, 29-летний игрок уже подписал однолетний контракт с клубом с зарплатой 1,5 миллиона в год, который также будет включать серию бонусов, включая проведенные матчи, забитые голы и возможные вызовы в сборную Италии.

Кроме того, соглашение с итальянцем будет продлено автоматически, если «Брешиа» по итогам сезона сохранит место в Серии А, куда команда вернулась впервые с сезона-2010/11.

Последними клубами Балотелли были «Ницца» и «Марсель».