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    Джано: «Не вижу огня в глазах Игнатова, Умярова, Глушенкова»

    Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе заявил, что некоторые молодые игроки воспринимают тренировки с первой командой слишком спокойно.

    – «Спартак», помимо прочих изменений, еще и заметно помолодел. В этом тоже есть своя специфика?

    – Когда я попадал в основу, было иначе. Сейчас ребята начинают тренироваться с первой командой, и складывается ощущение, будто они воспринимают это очень спокойно. Мол, так и должно быть. Считаю, это неправильно! Пусть ребята это прочитают, я и в лицо им говорил.

    Я когда-то оказался в одной команде с Титовым, Моцартом, Калиниченко, Павлюченко — и старался в три, в пять раз больше пахать, чтобы закрепиться! Не говорю, что нынешние молодые не стараются. Но не вижу огня в глазах, который должен быть при осознании того, что ты получил шанс, за которой надо цепляться.

    Помню: теряешь мяч, и тебе так пихают, что в следующий раз подобного не допустишь. Я заснуть не мог, когда узнал, что с основой буду тренироваться! Каждое занятие воспринимал как последнее. Сейчас есть талантливые ребята, но без огня в глазах не закрепятся. «Спартак» должен быть для них всем.

    Зелимхана Бакаева это не касается?

    – Нет. Он как раз вернулся из аренды по-хорошему злой, иногда даже перебарщивает. Забил в Туле много, отдавал голевые, показывал высокий уровень. В «Спартаке» это сделать сложнее, но мы ему поможем. Я скорее про Игнатова, Умярова, Глушенкова — вот их это касается и других ребят, которые играют за «Спартак-2», а с нами тренируются, – сказал Ананидзе в интервью пресс-службе клуба.

    Джано также заявил, что станет лидером «Спартака» «либо сейчас, либо никогда».

    • Наиль Умяров и Максим Глушенков перешли в «Спартак» зимой из «Чертаново».
    • За переход обоих футболистов «Спартак» заплатил 37,5 миллиона рублей.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +644

      spam2009 11 минут назад

      наверное только твой пердак горит на лавке

      1
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      Рейтинг: +7434

      KLIM777 45 минут назад

      лучше не болтать про других, лучше собой заниматься

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1585

      Евгений Агеев 48 минут назад

      Он напился что ли перед интервью?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +69

      Frazaran > Евгений Агеев 40 минут назад

      Будущий аналитик прекрасного канала матч тв )) аналитик ананидзе )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1980

      aaaaahhhh 51 минуту назад

      да ты и сам что то не светишься....

      3
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      Рейтинг: +1089

      Томик 51 минуту назад

      Кому бы про "огонь в глазах" говорить - никчемный, инертный, безосновательно считающий себя футболистом, индивид.

      4
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      Рейтинг: +3116

      Viper for CSKA 53 минуты назад

      Не знаю, в Чертаново на это вроде не жаловались. Несколько комично слышать критику в адрес молодняка от того, кто, к сожалению, в 26 всё ходит в статусе "вот-вот раскроется".

      6
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      Рейтинг: +69

      Frazaran 55 минут назад

      Все он знает .. и о игре , и о лидерстве , и о блеске в глазах .. только как был никем так и остался , одни пустые слова

      5
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