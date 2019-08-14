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    Бен-Йеддер перешел в «Монако», Рони Лопеш – в «Севилью»

    «Монако» приобрел нападающего «Севильи» Виссама Бен-Йеддера.

    29-летний форвард заключил с монегасками контракт на пять лет.

    «Я выбрал «Монако», потому что верю в этот проект. Я намерен сделать все, чтобы помочь команде достичь целей. Я, как и всегда, хочу показать свои сильные качества, но также выйти на новый уровень», – сказал футболист.

    Одновременно с этим переходом, 23-летний португальский хавбек «Монако» Рони Лопеш отправился в «Севилью». Он также подписал контракт на пять лет.

    По данным Transfermarkt, трансфер Бен-Йеддера обошелся «Монако» в 40 миллионов евро, «Севилья» приобрела «Лопеша» за 20 миллионов евро.

    • Ранее сообщалось, что Бен-Йеддер может перейти в «Марсель» или «Монако».
    • В прошлом сезоне форвард провел 42 матча, в которых забил 22 гола и отдал пять результативных передач.
    • Француз перешел в «Севилью» из «Тулузы» в 2016 году. С тех пор он провел за испанский клуб 138 матчей во всех турнирах и забил 70 голов.

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +397

      Frankfurt Am Main 21 минуту назад

      дурак ты Бен! зачем тебе это калхоз!

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