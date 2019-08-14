Бен-Йеддер перешел в «Монако», Рони Лопеш – в «Севилью»

«Монако» приобрел нападающего «Севильи» Виссама Бен-Йеддера.

29-летний форвард заключил с монегасками контракт на пять лет.

«Я выбрал «Монако», потому что верю в этот проект. Я намерен сделать все, чтобы помочь команде достичь целей. Я, как и всегда, хочу показать свои сильные качества, но также выйти на новый уровень», – сказал футболист.

Одновременно с этим переходом, 23-летний португальский хавбек «Монако» Рони Лопеш отправился в «Севилью». Он также подписал контракт на пять лет.

По данным Transfermarkt, трансфер Бен-Йеддера обошелся «Монако» в 40 миллионов евро, «Севилья» приобрела «Лопеша» за 20 миллионов евро.