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    «Севилья» оценила Бен-Йеддера в 25 миллионов. «Марсель» и «Монако» предлагают 22

    Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер близок к возвращению во Францию этим летом.

    В его услугах заинтересованы как минимум два клуба Лиги 1. Это – «Марсель» и «Монако».

    Оба претендента на 28-летнего форварда готовы заплатить за него 22 миллиона евро. В «Севильи» несколько иначе оценивают своего футболиста, требуя за него не менее 25 миллионов евро.

    В прошлом сезоне Бен-Йеддер провел 42 матча, в которых забил 22 гола и отдал пять результативных передач.

    Источник: GFFN

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    14.08.2018 06:54
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 14 августа 2018, 07:03

      С такой статистикой цена маловата мне кажется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 августа 2018, 07:02

      3 ляма - скидка за незабитый пендаль Барсе.

      0
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