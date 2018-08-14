«Севилья» оценила Бен-Йеддера в 25 миллионов. «Марсель» и «Монако» предлагают 22

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер близок к возвращению во Францию этим летом.

В его услугах заинтересованы как минимум два клуба Лиги 1. Это – «Марсель» и «Монако».

Оба претендента на 28-летнего форварда готовы заплатить за него 22 миллиона евро. В «Севильи» несколько иначе оценивают своего футболиста, требуя за него не менее 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бен-Йеддер провел 42 матча, в которых забил 22 гола и отдал пять результативных передач.