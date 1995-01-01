Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Семин: «Если «Локомотив» выйдет из группы в ЛЧ и попадет в тройку РПЛ, это будет супер»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, чего ждет от сезона-2019/20.

    «Если будем каждый год улучшать ситуацию вокруг нашего клуба, условия для наших футболистов, привлекать более качественных игроков, тогда клуб продолжит рост.
    Если будет отсутствовать хотя бы один фактор – все лопнет быстро, как мыльный пузырь. Всегда ставлю задачу – «Локомотив» должен быть на высоком уровне.

    Буду ли доволен, если «Локомотив» выйдет из группы в Лиге чемпионов и попадет в тройку чемпионата? Это будет супер. Правда, на сегодняшний день это «супер», а если через три-четыре дня к нам придут несколько футболистов топ-уровня? Тогда такие результаты станут уже не очень большим успехом.

    Хотя выход из группы в Лиге чемпионов – уже достойно, а дальше жизнь расставит все по местам», – сказал Семин в эфире телеканала «Россия 24».

    Ранее Семин поделился мнением о трансферных кампаниях соперников по РПЛ.

    Источник: «Россия 24»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106817
    #2
    Chernyi Lis
    79174
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73161
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru