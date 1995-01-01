Семин: «Если «Локомотив» выйдет из группы в ЛЧ и попадет в тройку РПЛ, это будет супер»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, чего ждет от сезона-2019/20.

«Если будем каждый год улучшать ситуацию вокруг нашего клуба, условия для наших футболистов, привлекать более качественных игроков, тогда клуб продолжит рост.

Если будет отсутствовать хотя бы один фактор – все лопнет быстро, как мыльный пузырь. Всегда ставлю задачу – «Локомотив» должен быть на высоком уровне.

Буду ли доволен, если «Локомотив» выйдет из группы в Лиге чемпионов и попадет в тройку чемпионата? Это будет супер. Правда, на сегодняшний день это «супер», а если через три-четыре дня к нам придут несколько футболистов топ-уровня? Тогда такие результаты станут уже не очень большим успехом.

Хотя выход из группы в Лиге чемпионов – уже достойно, а дальше жизнь расставит все по местам», – сказал Семин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Семин поделился мнением о трансферных кампаниях соперников по РПЛ.