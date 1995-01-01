Семин: «Краснодар», на мой взгляд, усилился серьезнее всех»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о трансферных кампаниях соперников по РПЛ.

«Посмотрите, что происходит с командами в нашем чемпионате. «Краснодар», на мой взгляд, усилился серьезнее всех. Близки по уровню «Зенит», ЦСКА. Армейцы выкупили Влашича и сохранили состав прошлого сезона, который стал еще мощнее.

Посмотрите, как сейчас выглядят «Динамо», «Ростов». «Спартак» сделал два-три серьезных приобретения. Чемпионат очень тяжелый, нам тоже надо усиливаться», – сказал Семин.