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    Семин: «Краснодар», на мой взгляд, усилился серьезнее всех»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о трансферных кампаниях соперников по РПЛ.

    «Посмотрите, что происходит с командами в нашем чемпионате. «Краснодар», на мой взгляд, усилился серьезнее всех. Близки по уровню «Зенит», ЦСКА. Армейцы выкупили Влашича и сохранили состав прошлого сезона, который стал еще мощнее.

    Посмотрите, как сейчас выглядят «Динамо», «Ростов». «Спартак» сделал два-три серьезных приобретения. Чемпионат очень тяжелый, нам тоже надо усиливаться», – сказал Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2565

      AtticusFinch 1 час назад

      Мурило и Джорджевич - вот это усиление перед Лигой Чемпионов))может лучше вообще не участвовать?

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      Рейтинг: +8325

      DeStar 1 час назад

      а само фигово, из всех представителей топ 5 команд - цска, хотя им бы не помешало. Зенит и был мощный, стал еще сильнее, спартак конечно распродал многих, но и купил.. хз что из этого выйдет, локо ... ну усилился тоже, краснодар тоже молодцы. а цска по факту ничего не изменил в себе. осталось то что было и потеряли бекао.. вот и вся история, слабовато.

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      Рейтинг: +2565

      AtticusFinch 1 час назад

      Сёмин только понял, что ему надо усиливаться...Мда... Опять в Лиге чемпионов 4 место в группе светит...

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