Семин: «Фернандеша не подписывают. Я жду форвардов»

Скоро Лука из Ленинграда переедет, и может Комличенко из Чехии, тогда точно Эдер на поле больше не выйдет.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ближайшие трансферы клуба.
«По Фернандешу знаю, что его не подписывают, это все, что могу сказать.
После Смолова у нас сейчас есть только один нападающий (Эдер – прим. «Бомбардира»).
Я жду форвардов. Но когда – не знаю», – сказал Семин.
- В заявку команды на сезон также включен 22-летний нападающий Рифат Жемалетдинов.
- Ранее гендиректор клуба Василий Кикнадзе анонсировал подписание форварда. Сообщалось о договоренности клуба Николаем Комличенко («Млада Болеслав») и интересе к Луке Джоджевичу («Зенит»).