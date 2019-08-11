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    Семин: «Фернандеша не подписывают. Я жду форвардов»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ближайшие трансферы клуба.

    «По Фернандешу знаю, что его не подписывают, это все, что могу сказать.

    После Смолова у нас сейчас есть только один нападающий (Эдер – прим. «Бомбардира»).

    Я жду форвардов. Но когда – не знаю», – сказал Семин.

    Источник: «Чемпионат»

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    11.08.2019 23:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7090

      parevg 57 минут назад

      Скоро Лука из Ленинграда переедет, и может Комличенко из Чехии, тогда точно Эдер на поле больше не выйдет.

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      Рейтинг: +13721

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      У Фернандеша с Локо плохие отношения, как у моей соседки тёти Веры с мужем-алкоголиком дядей Юрой.

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      Рейтинг: +1826

      shurik45 1 час назад

      Палыч их засаливать что ли собирается )) Куда вам столько?))

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      Рейтинг: +13721

      DOCTOR PENALTY > shurik45 1 час назад

      кто-то явно чемодан - вокзал - ………………, "давай досвиданья!"

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