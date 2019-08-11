Семин: «Фернандеша не подписывают. Я жду форвардов»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ближайшие трансферы клуба.

«По Фернандешу знаю, что его не подписывают, это все, что могу сказать.

После Смолова у нас сейчас есть только один нападающий (Эдер – прим. «Бомбардира»).

Я жду форвардов. Но когда – не знаю», – сказал Семин.