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    Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе: «В начале недели объявим о форварде, хотя все все знают»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе анонсировал переход форварда.

    «Форвард появится в недалеком будущем. Все договоренности есть, осталось оформить документы в понедельник или вторник.

    Думаю, в начале следующей недели официально объявим, кто и как, хотя это будет секретом Полишинеля: все все знают. До официального объявления говорить не могу. Надеюсь, это будет не последняя покупка», – сказал Кикнадзе.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1351

      Axe111 35 минут назад

      Совершенно не интересно. Мега усиление к лч

      0
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      Рейтинг: +809

      Romantic2010 > Axe111 15 минут назад

      Совершенно не интересно, но я в каждой бочке затычка. Поэтому я тут тоже оставлю свой комментарий.

      1
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      Рейтинг: +846

      Борат 44 минуты назад

      фотки джоржевича в форме локо уже давно в сети. Номер 21 он взял.

      1
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      Рейтинг: -46

      Вальдемар IV > Борат 37 минут назад

      джокович

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      Рейтинг: +1157

      Антон bx14e 1 час назад

      Робби Фаулер?)
      ..Он без агента сейчас)))

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      Рейтинг: +1033

      altezzik 1 час назад

      Рибери знает?

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