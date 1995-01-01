Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе: «В начале недели объявим о форварде, хотя все все знают»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе анонсировал переход форварда.

«Форвард появится в недалеком будущем. Все договоренности есть, осталось оформить документы в понедельник или вторник.

Думаю, в начале следующей недели официально объявим, кто и как, хотя это будет секретом Полишинеля: все все знают. До официального объявления говорить не могу. Надеюсь, это будет не последняя покупка», – сказал Кикнадзе.