Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе: «В начале недели объявим о форварде, хотя все все знают»

Совершенно не интересно. Мега усиление к лч
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе анонсировал переход форварда.
«Форвард появится в недалеком будущем. Все договоренности есть, осталось оформить документы в понедельник или вторник.
Думаю, в начале следующей недели официально объявим, кто и как, хотя это будет секретом Полишинеля: все все знают. До официального объявления говорить не могу. Надеюсь, это будет не последняя покупка», – сказал Кикнадзе.
- Сообщалось о договоренности клуба с нападающий «Млады Болеслав» Николаем Комличенко и интересе к Луке Джоджевичу из «Зенита».
- Сегодня команда Юрия Семина разгромила «Урал» (4:0) в пятом туре Премьер-лиги. Команда занимает второе место в таблице.