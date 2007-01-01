Кудряшов: «Были моменты, нужно было забивать ЦСКА»

Защитник «Сочи» Федор Кудряшов подвел итог ничьей с ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России.

«В первом тайме имели хорошие моменты, нужно было забивать. Поначалу играли хорошо. Но удача пока не на нашей стороне. Во втором тайме перестали играть. ЦСКА нас полностью переиграл. Мы же сами сломали себе игру.

Было тяжело. Хотя все предпосылки, чтобы правильно сыграть у нас были. И силы были. Но снова не получилось победить. Но очко набрали, отобрали очки у ЦСКА на выезде. Все у нас очень старались, пластались, боролись.

Дуэль с Фернандесом была интересной. Всегда интересно бороться с соперником топ-уровня. Думаю, что на четверочку справился со своими обязанностями», – сказал 32-летний игрок.