Состав «МЮ» на матч с «Челси» – самый молодой в первом туре АПЛ

«Манчестер Юнайтед» принимает «Челси» в рамках заключительного матча первого тура английской Премьер-лиги (1:0, 48-я минута).

В составе хозяев с первых минут вышли Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Погба, Лингард, Перейра, Мактоминей, Марсьяль, Рэшфорд.

Средний возраст хозяев составил 24 года и 277 дней. Это наименьший показатель во всем туре.