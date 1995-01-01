Состав «МЮ» на матч с «Челси» – самый молодой в первом туре АПЛ

«Манчестер Юнайтед» принимает «Челси» в рамках заключительного матча первого тура английской Премьер-лиги (1:0, 48-я минута).
В составе хозяев с первых минут вышли Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Погба, Лингард, Перейра, Мактоминей, Марсьяль, Рэшфорд.
Средний возраст хозяев составил 24 года и 277 дней. Это наименьший показатель во всем туре.
- На 18-й минуте нападающий Маркус Рэшфорд открыл счет ударом с пенальти. Англичанин реализовал четвертый пенальти из четырех в карьере.
- Самый дорогой защитник в истории футбола (87 миллионов евро) Гарри Магуайр дебютировал за «Юнайтед». Полузащитник Кристиан Пулишич – за «Челси».
- Следить за событиями встречи на «Олд Траффорд» можно в онлайне «Бомбардира».