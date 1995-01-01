Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Магуайр – самый дорогой защитник в истории футбола

    Трансфер защитника «Лестера» Гарри Магуйра в «Манчестер Юнайтед» сделал его самым дорогим защитником в истории футбола.

    По данным Transfermarkt, «МЮ» заплатил за 26-летнего игрока 87 миллионов евро (80 миллионов фунтов).

    • В понедельник манкунианцы объявили о трансфере Магуайра. Футболист подписал контракт на шесть лет.
    • До сегодняшнего дня статус самого дорогого защитника в истории принадлежал Вирджилу ван Дейку из «Ливерпуля», за которого полтора года назад заплатили 75 миллионов фунтов.

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:16
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +198

      jengais 12 минут назад

      Если он еще будет играть не хуже Вирджила, так вообще будет отлично))
      Побед МЮ, надеюсь начинается новая история клуба...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79138
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72933
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru