Магуайр – самый дорогой защитник в истории футбола

Если он еще будет играть не хуже Вирджила, так вообще будет отлично))
Побед МЮ, надеюсь начинается новая история клуба...
Трансфер защитника «Лестера» Гарри Магуйра в «Манчестер Юнайтед» сделал его самым дорогим защитником в истории футбола.
По данным Transfermarkt, «МЮ» заплатил за 26-летнего игрока 87 миллионов евро (80 миллионов фунтов).
- В понедельник манкунианцы объявили о трансфере Магуайра. Футболист подписал контракт на шесть лет.
- До сегодняшнего дня статус самого дорогого защитника в истории принадлежал Вирджилу ван Дейку из «Ливерпуля», за которого полтора года назад заплатили 75 миллионов фунтов.