Магуайр – самый дорогой защитник в истории футбола

Трансфер защитника «Лестера» Гарри Магуйра в «Манчестер Юнайтед» сделал его самым дорогим защитником в истории футбола.

По данным Transfermarkt, «МЮ» заплатил за 26-летнего игрока 87 миллионов евро (80 миллионов фунтов).