РПЛ. «Локомотив» разгромил «Урал»

Думаю что Локомотив станет чемпионом,все у него в порядке с составом!
«Локомотив» крупно победил «Урал» в матче пятого тура РПЛ.
Голами в составе москвичей отметились полузащитники Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук и нападающий Федор Смолов, открывший счет на 17-й минуте.
В активе у полузащитника «Локомотива» Владислава Игнатьева две результативные передачи.
Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур
Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Смолов, 17; 2:0 – Жемалетдинов, 29; 3:0 – Крыховяк, 76; 4:0 – Ал. Миранчук, 78.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбус (Идову, 82), Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ан. Миранчук (Тугарев, 79), Ал. Миранчук (Сулейманов, 85), Смолов.
«Урал»: Годзюр, Меркулов (Поляков, 46), Кулаков, Ароян, Фидлер (Бавин, 77), Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Панюков (Ильин, 46).
Предупреждения: Смолов, 19 – Фидлер, 16; Емельянов, 35; Поляков, 50.