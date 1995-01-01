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    РПЛ. «Локомотив» разгромил «Урал»

    «Локомотив» крупно победил «Урал» в матче пятого тура РПЛ.

    Голами в составе москвичей отметились полузащитники Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук и нападающий Федор Смолов, открывший счет на 17-й минуте.

    В активе у полузащитника «Локомотива» Владислава Игнатьева две результативные передачи.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Смолов, 17; 2:0 – Жемалетдинов, 29; 3:0 – Крыховяк, 76; 4:0 – Ал. Миранчук, 78.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус (Идову, 82), Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ан. Миранчук (Тугарев, 79), Ал. Миранчук (Сулейманов, 85), Смолов.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов (Поляков, 46), Кулаков, Ароян, Фидлер (Бавин, 77), Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Панюков (Ильин, 46).

    Предупреждения: Смолов, 19 – Фидлер, 16; Емельянов, 35; Поляков, 50.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии24
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      Рейтинг: -320

      kazak161 10 минут назад

      Думаю что Локомотив станет чемпионом,все у него в порядке с составом!

      1
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      Рейтинг: -34

      Вальдемар IV > kazak161 7 минут назад

      юморист, любят у нас мешкам после одной победы крупной раздавать награды

      0
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      ...
      Рейтинг: +160

      dragoon000320 > kazak161 6 минут назад

      не дай бог, что бы потом опять опозориться в ЛЧ... нам такие чемпионы не нужны

      0
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      ...
      Рейтинг: -320

      kazak161 > dragoon000320 2 минуты назад

      А кто у нас не позорится?

      0
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      ...
      Рейтинг: -320

      kazak161 > dragoon000320 30 секунд назад

      Не позорился Ростов в ЛЧ 2016

      0
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      Рейтинг: +4853

      Антибиотик 11 минут назад

      Всех красно-зеленых с победой! Но не расслабляться, мы сегодня обыграли команду пешеходов, Урал был вообще ни о чем, еле по полю передвигались.

      1
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      Рейтинг: +2854

      ljrljr0505 11 минут назад

      всех с победой. Крыховяк это нечто

      3
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      Рейтинг: +1148

      Антон bx14e 17 минут назад

      Кикнадзе всех напугал возможными приобретениями..
      Игроки встрепенулись и сделали то,что должны в каждом матче!
      Блестящая игра в пас!

      0
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      Рейтинг: +4853

      Антибиотик > Антон bx14e 9 минут назад

      С таким грузином и его "приобретениями" команда должна вообще на раслабоне играть)) Конкурентов в команде ноль.

      1
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      Рейтинг: +112

      ALEX TARAN 25 минут назад

      Порвали как "тузик грелку"...)))

      2
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      Рейтинг: +335

      Mister_Tomsk 26 минут назад

      Локо с победой

      2
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      Рейтинг: +295

      sergan113 26 минут назад

      Локо с победой, Гилю с сухим матчем. Едем дальше.

      2
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      Рейтинг: +237

      xkixerx 28 минут назад

      С Победой Красно-Зеленые!!!! Смолов, прибавляет, Крыховяк - ТОП, Миранчуки впоряде, игра - радует!!! С Победой ребят!

      2
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      Рейтинг: +2968

      Yev 28 минут назад

      Парадоксальный матч, особенно первая половина второго тайма, где Урал просто уже должен был отыгрываться с 0:2, но всё закончилось 0:4. Если Локо так будет играть невнимательно в своей штрафной и так разбазаривать моменты в Лиге Чемпионов, то будут проблемы.
      Уралу сочуствую, на разгром не наиграли, только странно почему Ильин вышел только после перерыва.

      1
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      Рейтинг: +261

      iluha1907 > Yev 9 минут назад

      Урал наиграл на более крупное поражение (100% моментов еще штук 5 было) и 1 свой гол максимум

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      Рейтинг: +7278

      KLIM777 28 минут назад

      Уверенная победа! С победой игроков и Палыча.

      А вот болельщики обычные потные проводницы. Давно не слышал, чтобы команда играла хорошо, но моральные уроды на стадионе пилили оскорбления в адрес других команд.

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      Рейтинг: +174

      Vseok > KLIM777 12 минут назад

      Оскорбления пилили в адрес урала ?или каких-то других?

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      Рейтинг: +7278

      KLIM777 > Vseok 10 минут назад

      в адрес Зенита пилили. Смотрелось это не красиво, как минимум потому что команда ведет 3-0. Это их дело конечно, это обычное свинство)

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