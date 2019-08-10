Леонардо: «ПСЖ» продвинулся в переговорах об уходе Неймара из клуба»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил о сдвиге в переговорах с нападающим Неймаром по поводу его ухода из клуба.

«Переговоры продвинулись. Посмотрим, что произойдет. Нам всем нужно определиться с будущим», – сказал Леонардо.

Главный тренер парижан Томас Тухель добавил, что футболист по-прежнему немного травмирован и поэтому не сыграет с «Нимом» в матче первого тура Лиги 1, который состоится завтра, 11 августа.