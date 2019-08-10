Леонардо: «ПСЖ» продвинулся в переговорах об уходе Неймара из клуба»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил о сдвиге в переговорах с нападающим Неймаром по поводу его ухода из клуба.
«Переговоры продвинулись. Посмотрим, что произойдет. Нам всем нужно определиться с будущим», – сказал Леонардо.
Главный тренер парижан Томас Тухель добавил, что футболист по-прежнему немного травмирован и поэтому не сыграет с «Нимом» в матче первого тура Лиги 1, который состоится завтра, 11 августа.
- Бразильцем интересуется «Барселона» и «Реал».
- Ранее сообщалось, что мадридцы предложили за форварда 120 миллионов плюс полузащитника Луку Модрича, а самому Неймару – пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год.
- По информации Goal, парижане также готовы рассмотреть предложение каталонского клуба в размере 50 миллионов плюс хавбек Филиппе Коутиньо и защитник Нельсон Семеду.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.