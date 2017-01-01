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    Goal: «ПСЖ» может отпустить Неймара в «Барселону» за 50 миллионов плюс Коутиньо и Семеду

    «ПСЖ» готов вести переговоры с «Барселоной» о переходе в каталонский клуб нападающего Неймара.

    По информации Goal, парижане рассмотрят предложение чемпиона Испании в размере 50 миллионов евро плюс полузащитник Филиппе Коутиньо и правый защитник Нельсон Семеду.

    Ранее сообщалось, что «Реал» также хочет приобрести бразильца и готов предложить за него 120 миллионов плюс хавбека Луку Модрича, а самому футболисту – зарплату 40 миллионов евро.

    • По данным Transfermarkt, стоимость Коутиньо оценивается в 90 миллионов, Семеду – в 40 миллионов.
    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро после четырех проведенных сезонов в каталонском клубе.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии7
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      Рейтинг: +611

      Mr Abdullaev 16 минут назад

      Уже не интересны новости про Неймара. То туда переходит, то сюда переходит.

      0
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      Рейтинг: +2944

      Yev 23 минуты назад

      Вот когда это началось? Что это был за день, когда в футболе началась животноводческая ярморка, где к людям относятся как к товару? При чём уже не особо стесняясь, кстати рабы тоже стоили денег, некоторые очень больших и теперь что, вперёд в прошлое? Какая-то дикость. А что чувствуют люди, которых в довесок к безумным деньгам меняют на какого-то мелированного капризного слизня?
      Конец света близко!

      0
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      Рейтинг: +10

      bizhan10 41 минуту назад

      ПЕТУХ И ПРОСТИ.

      0
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      Рейтинг: +668

      VVadic 48 минут назад

      Коут не нужен, справа Роберто. Надо брать!

      0
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      Рейтинг: +1618

      SarJr 57 минут назад

      Нафиг. Семедо дороже

      0
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      Рейтинг: +6463

      Вомбат 1 час назад

      Утка? Даже жаль, что скорее всего она. Интересный вариант.

      0
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      Рейтинг: +3059

      dinar7777dinar 1 час назад

      Хватит крякать да ещё так дёшево . Неймара в барсе не будет уже об этом сказал бартомеу и не раз за это лето .

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