Goal: «ПСЖ» может отпустить Неймара в «Барселону» за 50 миллионов плюс Коутиньо и Семеду

«ПСЖ» готов вести переговоры с «Барселоной» о переходе в каталонский клуб нападающего Неймара.

По информации Goal, парижане рассмотрят предложение чемпиона Испании в размере 50 миллионов евро плюс полузащитник Филиппе Коутиньо и правый защитник Нельсон Семеду.

Ранее сообщалось, что «Реал» также хочет приобрести бразильца и готов предложить за него 120 миллионов плюс хавбека Луку Модрича, а самому футболисту – зарплату 40 миллионов евро.