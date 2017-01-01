Goal: «ПСЖ» может отпустить Неймара в «Барселону» за 50 миллионов плюс Коутиньо и Семеду

Уже не интересны новости про Неймара. То туда переходит, то сюда переходит.
«ПСЖ» готов вести переговоры с «Барселоной» о переходе в каталонский клуб нападающего Неймара.
По информации Goal, парижане рассмотрят предложение чемпиона Испании в размере 50 миллионов евро плюс полузащитник Филиппе Коутиньо и правый защитник Нельсон Семеду.
Ранее сообщалось, что «Реал» также хочет приобрести бразильца и готов предложить за него 120 миллионов плюс хавбека Луку Модрича, а самому футболисту – зарплату 40 миллионов евро.
- По данным Transfermarkt, стоимость Коутиньо оценивается в 90 миллионов, Семеду – в 40 миллионов.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро после четырех проведенных сезонов в каталонском клубе.