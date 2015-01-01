Кириченко: «Кононова сложно в чем-то упрекнуть. У него отобрали почти весь основной состав»

Бывший тренер «Уфы» и «Ростова» Дмитрий Кириченко порассуждал о работе своего коллеги из «Спартака» Олега Кононова.

– Можете себя поставить на место Кононова?

– Сложно. Понимаю, что он находится под огромным давлением. Лично мне его сложно в чем-то упрекнуть. У него отобрали почти весь основной состав. По набору футболистов «Спартак» сейчас явно уступает остальным топ-клубам РПЛ. И это даже с учетом новичков, так как пока непонятно, как они себя проявят.

– Почему Кононову, как тому же Семаку в прошлом сезоне, не сказать: мол, ребята, чего вы от меня хотите с таким составом?

– Помню, Сергея Богдановича тогда критиковали – говорили, ему грех жаловаться. Но объективно состав у него был слабый. Хотя он все равно шел на первом месте. Титулованный тренер Манчини с тем же коллективом занял по итогам чемпионата только пятое место. Уверен, Кононов тоже пытается выжать из своих подопечных максимум.

Но для организации хорошего футбола нужны классные игроки. Их пока в «Спартаке» нет. Тот же «Краснодар» показывает креативный футбол, и то не всегда, потому что обладает футболистами высокого класса. Мне кажется, если сейчас «Спартак» будет добиваться результата при средней игре, как «Зенит» в прошлом сезоне, это уже будет хорошо.

Сейчас у Кононова состав точно не для чемпионства. Плюс Олег Георгиевич в прессе может говорить одно, а с руководителями общаться совсем по-другому. Мы же не знаем о договоренностях внутри клуба.