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    Кириченко: «Кононова сложно в чем-то упрекнуть. У него отобрали почти весь основной состав»

    Бывший тренер «Уфы» и «Ростова» Дмитрий Кириченко порассуждал о работе своего коллеги из «Спартака» Олега Кононова.

    – Можете себя поставить на место Кононова?

    – Сложно. Понимаю, что он находится под огромным давлением. Лично мне его сложно в чем-то упрекнуть. У него отобрали почти весь основной состав. По набору футболистов «Спартак» сейчас явно уступает остальным топ-клубам РПЛ. И это даже с учетом новичков, так как пока непонятно, как они себя проявят.

    – Почему Кононову, как тому же Семаку в прошлом сезоне, не сказать: мол, ребята, чего вы от меня хотите с таким составом?

    – Помню, Сергея Богдановича тогда критиковали – говорили, ему грех жаловаться. Но объективно состав у него был слабый. Хотя он все равно шел на первом месте. Титулованный тренер Манчини с тем же коллективом занял по итогам чемпионата только пятое место. Уверен, Кононов тоже пытается выжать из своих подопечных максимум.

    Но для организации хорошего футбола нужны классные игроки. Их пока в «Спартаке» нет. Тот же «Краснодар» показывает креативный футбол, и то не всегда, потому что обладает футболистами высокого класса. Мне кажется, если сейчас «Спартак» будет добиваться результата при средней игре, как «Зенит» в прошлом сезоне, это уже будет хорошо.

    Сейчас у Кононова состав точно не для чемпионства. Плюс Олег Георгиевич в прессе может говорить одно, а с руководителями общаться совсем по-другому. Мы же не знаем о договоренностях внутри клуба.

    • «Спартак» в четырех стартовых турах РПЛ набрал пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.
    • По информации «БИЗНЕС Online», высока вероятность, что после Евро-2020 «Спартак» возглавит Станислав Черчесов.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 08:17
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7997

      vka1970 10 минут назад

      У Кононова отобрали ???
      А не он ли сам весь состав разбазарил ?
      Это не интервью, а заупокойная по Пиджаку.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +836

      Boeung777 1 час назад

      А что, в конце прошлого сезона, когда все игроки ещё были, команда феерила?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18718

      oyabun 1 час назад

      Смешно слышать что у Кононова "отобрали", а сам он значит белый и пушистый. А кто сказал что Еременко ему не нужен и его "ушли"? Кононов. Кто сейчас усиленно выпиливает из команды Мельгарехо? Он же. А кто ставит на каждую игру бесполезного Ананидзе, хотя туда логично наигрывать Игнатова? Кто лично зазвал Мирзова в команду? Противно читать подобные высказывания.

      5
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      Рейтинг: +5506

      батог > oyabun 1 час назад

      Стадо одно, выпячиваться нельзя ! Глядишь и конан когда нибудь хорошее слово вымолвит !

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