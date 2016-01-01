Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Нойштедтер: «Сразу согласился на предложение «Динамо». Меня привлекли амбиции клуба и интересный проект»

    Новичок «Динамо» Роман Нойштедтер поделился впечатлениями после перехода в московский клуб.

    31-летний игрок заключил с динамовцами контракт сроком на один сезон.

    «Динамо» – клуб с богатой историей. Так получилось, что почти все команды, за которые я играл ранее, могут похвастать славными традициями. Здесь меня привлекли амбиции клуба, тот интересный проект, который здесь затевается. Хочу помочь развивать его.

    Над приглашением бело-голубых долго не думал: понадобилось три-четыре дня, чтобы утрясти все формальности, слетать за вещами в Стамбул, потом – на медобследование в Германию. И вот я здесь. Рад приступить к тренировкам со своими новыми партнeрами. Постараемся вместе сделать нынешний сезон максимально успешным и запоминающимся для бело-голубых.

    У меня были предложения из других стран, но, когда на меня вышло «Динамо», сразу согласился. С каждым годом чемпионат России становится сильнее, здесь играют качественные футболисты, в том числе многие ребята из сборной России. У меня состоялся разговор с Дмитрием Валерьевичем Хохловым – главный тренер видит меня на позиции опорного полузащитника, но при необходимости я могу сыграть и в центре обороны. Полон сил и желания помогать «Динамо», – сказал Нойштедтер.

    • В прошлом сезоне полузащитник выступал за «Фенербахче», проведя за стамбульцев 31 матч во всех турнирах и забив два гола.
    • Также в своей карьере футболист защищал цвета «Майнца», менхенгладбахской «Боруссии» и «Шальке-04».
    • В активе Нойштедтера 12 встреч и один мяч за сборную России.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:26
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +357

      LAY394 10 минут назад

      МЕНЯ ПРИВЛЕКЛИ АМБИЦИИ КЛУБА ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОЕКТ НУ И КОНЕЧНО БОБОСИСИКИ!!!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +414

      Randy Ram 12 минут назад

      Амбиции... под какой лупой ты увидел амбиции? Как бы не вылетели Динамо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3903

      3a zenit 32 минуты назад

      а вы думали он скажет что за баблом пришел?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      Борат 57 минут назад

      БАБКИ ТЕБЯ ПРИВЛЕКЛИ ХАЛЯВНЫЕ !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79165
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72995
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru