Нойштедтер: «Сразу согласился на предложение «Динамо». Меня привлекли амбиции клуба и интересный проект»

Новичок «Динамо» Роман Нойштедтер поделился впечатлениями после перехода в московский клуб.

31-летний игрок заключил с динамовцами контракт сроком на один сезон.

«Динамо» – клуб с богатой историей. Так получилось, что почти все команды, за которые я играл ранее, могут похвастать славными традициями. Здесь меня привлекли амбиции клуба, тот интересный проект, который здесь затевается. Хочу помочь развивать его.

Над приглашением бело-голубых долго не думал: понадобилось три-четыре дня, чтобы утрясти все формальности, слетать за вещами в Стамбул, потом – на медобследование в Германию. И вот я здесь. Рад приступить к тренировкам со своими новыми партнeрами. Постараемся вместе сделать нынешний сезон максимально успешным и запоминающимся для бело-голубых.

У меня были предложения из других стран, но, когда на меня вышло «Динамо», сразу согласился. С каждым годом чемпионат России становится сильнее, здесь играют качественные футболисты, в том числе многие ребята из сборной России. У меня состоялся разговор с Дмитрием Валерьевичем Хохловым – главный тренер видит меня на позиции опорного полузащитника, но при необходимости я могу сыграть и в центре обороны. Полон сил и желания помогать «Динамо», – сказал Нойштедтер.