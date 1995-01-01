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    Александр Глеб стал игроком «Ислочи»

    «Ислочь» на своем официальном сайте объявила о подписании полузащитника Александра Глеба.

    38-летний футболист присоединился к клубу из Минского района на правах свободного агента. Детали личного контракта не разглашаются.

    В новой команде хавбек будет играть под 13-м номером.

    Источник: Официальный сайт «Ислочи»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5576

      mihail200606 43 минуты назад

      За мешок картохи..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1415

      Бухбух 43 минуты назад

      О такой карьере, как у Глеба, российские футболеры могут только мечтать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5576

      mihail200606 > Бухбух 43 минуты назад

      В общем да, но сам же, как он признался, её и запорол...

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