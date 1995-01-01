Александр Глеб стал игроком «Ислочи»

За мешок картохи..
«Ислочь» на своем официальном сайте объявила о подписании полузащитника Александра Глеба.
38-летний футболист присоединился к клубу из Минского района на правах свободного агента. Детали личного контракта не разглашаются.
В новой команде хавбек будет играть под 13-м номером.
- Последним клубом Глеба был БАТЭ.
- Игрок также известен по выступлениям за «Штутгарт», «Арсенал», «Барселону», «Бирмингем», «Вольфсбург», «Крылья Советов», «Коньяспор» и «Генчлербирлиги».
- Его рыночная стоимость – 150 тысяч евро.