Александр Глеб стал игроком «Ислочи»

«Ислочь» на своем официальном сайте объявила о подписании полузащитника Александра Глеба.

38-летний футболист присоединился к клубу из Минского района на правах свободного агента. Детали личного контракта не разглашаются.

В новой команде хавбек будет играть под 13-м номером.