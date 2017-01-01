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    Лига чемпионов. Киевское «Динамо» уступило «Брюгге», «Копенгаген» вырвал ничью у «Црвены Звезды»

    Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Динамо» Киев закончился победой гостей со счетом 1:0. В конце первого тайма полузащитник Ханс Ванакен реализовал пенальти.

    «Црвена Звезда» и «Копенгаген» сыграли вничью 1:1. За сербский клуб забил нападающий Милан Павков, за датский – форвард Йонас Винд.

    Ответные матчи состоятся 13-го августа.

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи

    Брюгге (Бельгия) – Динамо (Украина) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ванакен, 37 (с пенальти).

    Црвена Звезда (Сербия) – Копенгаген (Дания) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Павков, 44; 1:1 – Винд, 84 (с пенальти).

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: «Бомбардир»

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