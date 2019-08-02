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    «Интер» может оставить Икарди на два года без игровой практики, если форвард не уйдет летом

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди не намерен покидать клуб, несмотря на желание функционеров продать аргентинца. Жена игрока Ванда Нара ждет ребенка, из-за чего семья на хочет менять место жительства.

    Как пишет La Gazzetta dello Sport, «Интер» в таком случае готов оставить Икарди без игровой практики на два года – если игрок летом не уйдет, принеся тем самым пополнение клубной казне.

    • В Икарди заинтересованы несколько клубов, включая «Ювентус» и «Наполи».
    • Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» в 2013 году за 13 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне он провел за миланцев 37 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.

    У Икарди все плохо. Руководство выгоняет из «Интера», Конте не считает частью команды

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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