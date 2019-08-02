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    «Интер» хочет продать Икарди, но игрок может остаться в клубе из-за беременности жены

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди рассматривает возможность остаться в клубе, несмотря на желание функционеров продать аргентинца. По сведениям La Gazzetta dello Sport, супруга игрока Ванда Нара ждет ребенка, что может заставить пару не менять место проживания.

    В Икарди заинтересованы несколько клубов, включая «Ювентус» и «Наполи». В прошлом сезоне нападающий был капитаном «Интера».

    • Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» в 2013 году за 13 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне он провел за миланцев 37 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
    • Жена Нара – агент Икарди.

    У Икарди все плохо. Руководство выгоняет из «Интера», Конте не считает частью команды

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -290

      DonBaton 10 минут назад

      И?где логика?раньше иплась со всеми в порнухе,а тут залетела от убого и все,пистец,перемещаться не может. Надо всю эту семейку вместе с выблетками уничтожить,давить заразу на корню

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      Рейтинг: +490

      GSmall > DonBaton 8 минут назад

      Кстати порно с ней в сети мало осталось.Видимо кремлеботы и в аргентине имеются))

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      Рейтинг: +10141

      Garrincha58 41 минуту назад

      НАШЛИ БЛИН ПРИЧИНУ РАНЬШЕ БАБЫ В ПОЛЕ РОЖАЛИ

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