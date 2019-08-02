«Интер» хочет продать Икарди, но игрок может остаться в клубе из-за беременности жены

Нападающий «Интера» Мауро Икарди рассматривает возможность остаться в клубе, несмотря на желание функционеров продать аргентинца. По сведениям La Gazzetta dello Sport, супруга игрока Ванда Нара ждет ребенка, что может заставить пару не менять место проживания.

В Икарди заинтересованы несколько клубов, включая «Ювентус» и «Наполи». В прошлом сезоне нападающий был капитаном «Интера».

Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» в 2013 году за 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне он провел за миланцев 37 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.

Жена Нара – агент Икарди.

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