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    Семак: «Появление в РПЛ футболиста уровня Малкома – исключение из правил»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход нападающего «Барселоны» Малкома в «Зенит».

    «Мы смотрели за Малкомом еще год назад, когда моя работа в «Зените» только начиналась. Но на тот момент стоимость трансфера была для нас высока. В этом году появилась возможность его приобрести. Малком — футболист с хорошей скоростью, ударом и дриблингом, футболист из «Барселоны». В прошлом сезоне у него были предложения из других клубов, но «Барселона» все-таки была более настойчива. Понимаем уровень конкуренции в «Барселоне» и его недостаточное игровое время.

    На данном этапе Малком принял решение перейти в наш клуб, чему мы очень рады, поскольку в нынешнее время, когда многие европейские клубы могут позволить платить хорошие деньги, появление футболиста такого уровня в России — скорее исключение из правил. Вдвойне приятно, что наша команда смогла подписать контракт с очень достойным футболистом», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

    «Зенит» объявил о переходе 22-летнего нападающего «Барселоны» в пятницу. Сумма трансфера составила 40+5 миллионов евро.

    • Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 24-х матчах, забив четыре гола и отдав два ассиста.

    Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +542

      Untitled-1 6 минут назад

      Малком - национальное достояние!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31441

      portero 31 минуту назад

      Поставь на игру с Краснодаром. Минут на 10.

      1
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      ...
      Рейтинг: +466

      GSmall > portero 19 минут назад

      Врядли он завтра выйдет ,скорее всего через матч

      1
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