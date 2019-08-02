Семак: «Появление в РПЛ футболиста уровня Малкома – исключение из правил»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход нападающего «Барселоны» Малкома в «Зенит».

«Мы смотрели за Малкомом еще год назад, когда моя работа в «Зените» только начиналась. Но на тот момент стоимость трансфера была для нас высока. В этом году появилась возможность его приобрести. Малком — футболист с хорошей скоростью, ударом и дриблингом, футболист из «Барселоны». В прошлом сезоне у него были предложения из других клубов, но «Барселона» все-таки была более настойчива. Понимаем уровень конкуренции в «Барселоне» и его недостаточное игровое время.

На данном этапе Малком принял решение перейти в наш клуб, чему мы очень рады, поскольку в нынешнее время, когда многие европейские клубы могут позволить платить хорошие деньги, появление футболиста такого уровня в России — скорее исключение из правил. Вдвойне приятно, что наша команда смогла подписать контракт с очень достойным футболистом», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе 22-летнего нападающего «Барселоны» в пятницу. Сумма трансфера составила 40+5 миллионов евро.

Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.

В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 24-х матчах, забив четыре гола и отдав два ассиста.

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