«Барселона»: «Зенит» заплатит за Малкома 40+5 миллионов

«Барселона» назвала сумму, которую «Зенит» выплатит за переход бразильского форварда Малкома.

«Российская команда заплатит «Барселоне» 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов», – говорится на сайте каталонского клуба.

Также в «Барсе» отметили, что «сохраняют заинтересованность» в возможном трансфере Малкома в будущем.

«Зенит» объявил о переходе 22-летнего нападающего «Барселоны» в пятницу.

Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.

В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 24-х матчах, забив четыре гола и отдав два ассиста.

Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»