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    «Барселона»: «Зенит» заплатит за Малкома 40+5 миллионов

    «Барселона» назвала сумму, которую «Зенит» выплатит за переход бразильского форварда Малкома.

    «Российская команда заплатит «Барселоне» 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов», – говорится на сайте каталонского клуба.

    Также в «Барсе» отметили, что «сохраняют заинтересованность» в возможном трансфере Малкома в будущем.

    «Зенит» объявил о переходе 22-летнего нападающего «Барселоны» в пятницу.

    • Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 24-х матчах, забив четыре гола и отдав два ассиста.

    Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 17:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +385

      Аден 11 минут назад

      да чего мелочиться, ведь Федеральная антимонопольная служба издала приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных предприятий на 1,4% с 01 июля 2019 г.

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