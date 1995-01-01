РПЛ признала Карпина тренером июля. Болельщики выбрали лучшим Семака

Карпин или Парфенов узнаем в субботу! Семака можно оценить только после ЛЧ (хотя бы после одного матча)! Мусаев и Матвеев в этой гонке лишние, т.к. результат после 3-х туров не очень! Докампо и Шаронов-ну тут, особенно в матче с Динамо, игры красивой и осмысленной нет, хотя оборона дает результат!
РПЛ признала главного тренера «Ростова» Валерия Карпина лучшим тренером по итогам июля. 50-летнему специалисту отдали предпочтение эксперты лиги и телеканала «Матч Премьер».
В голосовании болельщиком победил тренер «Зенита» Сергей Семак.
На награду также претендовали Эдуардо Докампо («Рубин»), Сергей Матвеев («Краснодар») и Дмитрий Парфенов («Урал»).
- В прошлом месяце «Ростов» выиграл два матча и один сыграл вничью. На счету «Зенита» три победы.