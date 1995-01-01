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    РПЛ признала Карпина тренером июля. Болельщики выбрали лучшим Семака

    РПЛ признала главного тренера «Ростова» Валерия Карпина лучшим тренером по итогам июля. 50-летнему специалисту отдали предпочтение эксперты лиги и телеканала «Матч Премьер».

    В голосовании болельщиком победил тренер «Зенита» Сергей Семак.

    На награду также претендовали Эдуардо Докампо («Рубин»), Сергей Матвеев («Краснодар») и Дмитрий Парфенов («Урал»).

    • В прошлом месяце «Ростов» выиграл два матча и один сыграл вничью. На счету «Зенита» три победы.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии26
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      Рейтинг: +7135

      Serjoga 13 минут назад

      Карпин или Парфенов узнаем в субботу! Семака можно оценить только после ЛЧ (хотя бы после одного матча)! Мусаев и Матвеев в этой гонке лишние, т.к. результат после 3-х туров не очень! Докампо и Шаронов-ну тут, особенно в матче с Динамо, игры красивой и осмысленной нет, хотя оборона дает результат!

      2
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      Рейтинг: +51

      ALEX TARAN 16 минут назад

      ВАЛЕРА,ВЕРИМ!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: -14

      Вальдемар IV 29 минут назад

      В голосовании болельщикОМ
      газпромом чтоль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      Alekxei Z. 33 минуты назад

      Только Карпин !!!
      Семак ???? Обыграли дома дебютанта и два выезда в фарм-клубы ( супер календарь )...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +174

      FCTB > Alekxei Z. 17 минут назад

      Причем тут этот сезон. Голосование проводили по прошлому сезону.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51

      ALEX TARAN > FCTB 14 минут назад

      Какому прошлому сезону?))) Ты читать умеешь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7135

      Serjoga > FCTB 12 минут назад

      Голосование по июлю месяцу! А тут и дебютанты в соперниках и поражение от Локо!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4164

      hevbn 28 > FCTB 6 минут назад

      С чего это вдруг , если премия лучшему тренеру РПЛ в июле или специально для таких как ты нужно писать лучший тренер РПЛ в июле 2019 года .

      0
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      Рейтинг: +2374

      paracetamol 41 минуту назад

      Семак, естессно!

      1
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      Рейтинг: +4164

      hevbn 28 > paracetamol 28 минут назад

      Когда выбирают лучшего тренера обычно принято говорить не столько о результате сколько о прогрессе команды , поэтому например теоретически возможно , что лучшим тренером года может быть назван тренер условного Тамбова , если команда займет 5-6 место.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7135

      Serjoga > hevbn 28 11 минут назад

      Но это по результатам сезона!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      BANNIKOV1970 50 минут назад

      фуфлогон голосование

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1137

      Антон bx14e > BANNIKOV1970 46 минут назад

      аргументируй,что ты минусуешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3380

      nik55 53 минуты назад

      бабушки кого признали

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      Антон bx14e 54 минуты назад

      Чья команда взяла первый трофей в году(Суперубок),-тот и лучший!
      О чем тут говорить..

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4164

      hevbn 28 > Антон bx14e 42 минуты назад

      А ничего что Суперкубок относится больше к прошлому сезону ,чем к нынешнему .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1137

      Антон bx14e > hevbn 28 39 минут назад

      но ведь в ИЮЛЕ же выиграл! с НЫНЕШНИМИ трансферными изменениями!,ничего,что так?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4164

      hevbn 28 > Антон bx14e 34 минуты назад

      Во первых дело в самой формулировке вопроса выбирали лучшего тренера РПЛ в июле , а не лучшего тренера июля , а во вторых как можно давать награду за один матч если команда в следующих трех матчах выиграла всего один раз и один проиграла .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1137

      Антон bx14e > hevbn 28 26 минут назад

      в первой части согласен,
      по второй-нет.отчасти нет.вот эта мыльная опера с Фернандешем все портит.некому организовывать игру,некому обострять.
      Но если поставить вопрос так:(про июль именно,а не РПЛ)
      Чем лучше Семак и Карпин,даже вместе взятые, Юрия Павловича?
      Он не просил Живоглядова,не знающего куда руки девать,не хотел заполучить Мурило,не хочет,как и все мы,ротенберга содержать...а приходится!
      Семаку проще: пальцем ткнул в фото игрока,100 миллионов(с бонусами,агентскими,з/пл),ну и что,покупайте

      0
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      ...
      Рейтинг: +4164

      hevbn 28 > Антон bx14e 21 минуту назад

      С чем здесь можно спорить если ты сам признаёшь что у Локо не кому организовывать игру сейчас , а чем лучше Карпин и Семак ?, Семак тем что выиграл три матча из трёх , а Карпин да хотя бы тем , что его команда забила больше всех в чемпионате , да ещё и игра выстроена лучше всех у команды на этом отрезке.

      0
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      Рейтинг: +51

      ALEX TARAN > hevbn 28 9 минут назад

      Ещё один))) вы вообще когда коменты пишите,то читаете их?))) читай внимательн саму новость...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7135

      Serjoga > Антон bx14e 9 минут назад

      Так как Локо "мурыжилось" с Рубином и ЦСКА, то суперкубок забывается! Так что по трем турам видно, что Локо еще не "вкатилось" в сезон!

      0
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      Рейтинг: +7135

      Serjoga > Антон bx14e 5 минут назад

      Карпин тоже ткнул на Гризмана пальцем? Ты уж бюджет Ростова с Зенитом не сравнивай! Карпин делает команду из средних футболистов, которые в сумме стоят как один Малком!

      0
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      ...
      Рейтинг: +7135

      Serjoga > hevbn 28 4 минуты назад

      С кем играл Зенит? Победы вымучены у аутсайдеров и "рожденная" Карасевым в Оренбурге!

      0
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      Рейтинг: +4164

      hevbn 28 56 минут назад

      Ну во первых называть Докампо и Матвеева кандидатами на лучшего тренера месяца это просто смешно , а по поводу самой премии абсолютно согласен именно Ростов в первых трёх турах чемпионата показывал самую лучшею игру.

      4
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      Рейтинг: +923

      Томик 1 час назад

      Ну какой Семак? Теперь на Зенитовской странице в ВК голосовали? Понравилось начинание ЦСКА с определением лучшего игрока сезона, видимо.

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