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    «Чемпионат»: «Локомотив» предлагал Шюррле зарплату на 1 миллион меньше, чем «Спартак»

    «Спартак» вчера арендовал полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

    Ранее сообщалось, что интерес к 28-летнему игроку также проявлял «Локомотив».

    По информации «Чемпионата», железнодорожники предлагали немцу зарплату в размере 2 миллионов евро в год. Это на 1 миллион меньше той суммы, которую был готов платить немцу «Спартак». Кроме того, хавбек получил от красно-белых подписной бонус, о размере которого не сообщается.

    • В сезоне-2018/19 Шюррле играл на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
    • Также немец в своей карьере выступал за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
    • Шюррле – чемпион мира 2014 года. На счету полузащитника 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1266

      алдан2014 53 минуты назад

      Про бонус это интересно,где инфа?

      0
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      Рейтинг: +4992

      Т34 > алдан2014 5 минут назад

      Эти инфы там же в "Чемпионате" и придумывают. Лапшу девать некуда, вот и развешивают на уши.

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