«Чемпионат»: «Локомотив» предлагал Шюррле зарплату на 1 миллион меньше, чем «Спартак»

«Спартак» вчера арендовал полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

Ранее сообщалось, что интерес к 28-летнему игроку также проявлял «Локомотив».

По информации «Чемпионата», железнодорожники предлагали немцу зарплату в размере 2 миллионов евро в год. Это на 1 миллион меньше той суммы, которую был готов платить немцу «Спартак». Кроме того, хавбек получил от красно-белых подписной бонус, о размере которого не сообщается.