«Чемпионат»: «Локомотив» предлагал Шюррле зарплату на 1 миллион меньше, чем «Спартак»

Про бонус это интересно,где инфа?
«Спартак» вчера арендовал полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.
Ранее сообщалось, что интерес к 28-летнему игроку также проявлял «Локомотив».
По информации «Чемпионата», железнодорожники предлагали немцу зарплату в размере 2 миллионов евро в год. Это на 1 миллион меньше той суммы, которую был готов платить немцу «Спартак». Кроме того, хавбек получил от красно-белых подписной бонус, о размере которого не сообщается.
- В сезоне-2018/19 Шюррле играл на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Также немец в своей карьере выступал за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
- Шюррле – чемпион мира 2014 года. На счету полузащитника 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча.