RMC Sport: зарплата Малкома в «Зените» составит более 8 миллионов евро

Названа зарплата полузащитника «Барселоны» Малкома после его перехода в петербургский «Зенит».

Источник сообщил, что 22-летний бразилец будет получать в «Зените» больше 8 миллионов евро в год. Именно столько он зарабатывал в «Барселоне».

Также стало известно, что футболист вел переговоры с «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном», прежде чем согласиться на предложение «Зенита».

Ранее сообщалось, что 2 августа Малком пройдет медосмотр в «Зените». Клубы согласовали трансфер игрока за 40 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в виде бонусов. Как утверждала Marca, спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прибыл в офис «Барселоны», чтобы закрыть сделку по Малкому.