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    RMC Sport: зарплата Малкома в «Зените» составит более 8 миллионов евро

    Названа зарплата полузащитника «Барселоны» Малкома после его перехода в петербургский «Зенит».

    Источник сообщил, что 22-летний бразилец будет получать в «Зените» больше 8 миллионов евро в год. Именно столько он зарабатывал в «Барселоне».

    Также стало известно, что футболист вел переговоры с «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном», прежде чем согласиться на предложение «Зенита».

    Ранее сообщалось, что 2 августа Малком пройдет медосмотр в «Зените». Клубы согласовали трансфер игрока за 40 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в виде бонусов. Как утверждала Marca, спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прибыл в офис «Барселоны», чтобы закрыть сделку по Малкому.

    • Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

    Источник: RMC Sport

    RMC (Radio Monte-Carlo) – французская радиостанция, базирующаяся в Париже. Была создана в 1943 году в Монако. В 2017 году RMC стала четвертой по количеству радиослушателей во Франции и второй по величине коммерческой радиостанцией в стране.

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1284

      BANNIKOV1970 9 минут назад

      За чей счёт банкет мля

      0
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      Рейтинг: +4135

      GoldPlayFIFARus9 10 минут назад

      Опять раздутая брехня, из чёрт пойми какого "источника". Ну ни чё, как раз для сектантов, те любят фантазировать.

      Вот слова челвоека, непосредственно работающего и дейсвтительно знакомого с данной ситуацией.
      Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном трансфере полузащитника «Барселоны» Малкома и ответил на вопрос о его потенциальной зарплате: «Он будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита».
      Для тех кто в танке - лидер по з/п Дзюба, с 3.5 млн Евро в год...

      0
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      Рейтинг: +180

      evgevg13 20 минут назад

      А не хочет он на заводе за 15 т. рэ в месяц с полгода ради прикола повкалывать???

      -1
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      Рейтинг: +1284

      BANNIKOV1970 > evgevg13 11 минут назад

      Извиняюсь,не туда нажал.+++

      0
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      Рейтинг: +180

      evgevg13 > BANNIKOV1970 33 секунды назад

      бывает...

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      Рейтинг: +1201

      Obojaemiy 22 минуты назад

      игрочишки продажные, все денег мало....лучше бы в МЮ пошел играть

      1
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      Рейтинг: +1442

      Tajik-za Zenit 25 минут назад

      Чо та не верится,что ему в Барселоне платили 8 млн в год

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