RMC Sport: зарплата Малкома в «Зените» составит более 8 миллионов евро

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Названа зарплата полузащитника «Барселоны» Малкома после его перехода в петербургский «Зенит».
Источник сообщил, что 22-летний бразилец будет получать в «Зените» больше 8 миллионов евро в год. Именно столько он зарабатывал в «Барселоне».
Также стало известно, что футболист вел переговоры с «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном», прежде чем согласиться на предложение «Зенита».
Ранее сообщалось, что 2 августа Малком пройдет медосмотр в «Зените». Клубы согласовали трансфер игрока за 40 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в виде бонусов. Как утверждала Marca, спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прибыл в офис «Барселоны», чтобы закрыть сделку по Малкому.
- Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
- В сезоне-2018/19 форвард принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
RMC (Radio Monte-Carlo) – французская радиостанция, базирующаяся в Париже. Была создана в 1943 году в Монако. В 2017 году RMC стала четвертой по количеству радиослушателей во Франции и второй по величине коммерческой радиостанцией в стране.