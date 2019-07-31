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    Спортивный директор «Зенита» прибыл в Барселону для завершения сделки по Малкому

    «Зенит» в ближайшее время может совершить трансфер нападающего «Барселоны» Малкома.

    По информации Marca, спортивный директор петербуржцев Хавьер Рибалта и агент 22-летнего игрока прибыли сегодня в офис каталонцев, чтобы завершить сделку.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит «Барселоне» за бразильца 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде различных бонусов.

    • Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 футболист принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +48

      Завулон new new 52 минуты назад

      Ну всё ,сейчас начнётся "лучше бы бедным,пенсионерам, мне раздали..."

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      More_and_More 53 минуты назад

      ух, за 24 матча 4+2. Новый Месси, не иначе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4121

      GoldPlayFIFARus9 > More_and_More 17 минут назад

      Так он выходил на 80-85-х минутах матча, на бОльшее и рассчитывать-то сложно. Троллинг не твоё

      1
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      Рейтинг: +180

      evgevg13 54 минуты назад

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