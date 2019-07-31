Спортивный директор «Зенита» прибыл в Барселону для завершения сделки по Малкому

«Зенит» в ближайшее время может совершить трансфер нападающего «Барселоны» Малкома.

По информации Marca, спортивный директор петербуржцев Хавьер Рибалта и агент 22-летнего игрока прибыли сегодня в офис каталонцев, чтобы завершить сделку.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит «Барселоне» за бразильца 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде различных бонусов.