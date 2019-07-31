Спортивный директор «Зенита» прибыл в Барселону для завершения сделки по Малкому

Ну всё ,сейчас начнётся "лучше бы бедным,пенсионерам, мне раздали..."
«Зенит» в ближайшее время может совершить трансфер нападающего «Барселоны» Малкома.
По информации Marca, спортивный директор петербуржцев Хавьер Рибалта и агент 22-летнего игрока прибыли сегодня в офис каталонцев, чтобы завершить сделку.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит «Барселоне» за бразильца 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде различных бонусов.
- Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
- В сезоне-2018/19 футболист принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.