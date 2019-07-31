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    Sky Sport Italia: 2 августа Малком пройдет медосмотр в «Зените»

    Нападающий «Барселоны» Малком в ближайшее время станет игроком «Зенита».

    По информации Sky Sport Italia, в пятницу, 2 августа, бразилец пройдет медосмотр в петербургском клубе.

    Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер 22-летнего игрока за 40 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в виде бонусов. Как утверждает Marca, спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта уже прибыл в офис «Барселоны», чтобы закрыть сделку по Малкому.

    • Футболист перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

    Источник: Sky Sport Italia

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