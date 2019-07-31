Sky Sport Italia: 2 августа Малком пройдет медосмотр в «Зените»

Нападающий «Барселоны» Малком в ближайшее время станет игроком «Зенита».

По информации Sky Sport Italia, в пятницу, 2 августа, бразилец пройдет медосмотр в петербургском клубе.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер 22-летнего игрока за 40 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в виде бонусов. Как утверждает Marca, спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта уже прибыл в офис «Барселоны», чтобы закрыть сделку по Малкому.