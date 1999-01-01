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    Каррера: «Самедов великолепный футболист. Он мог бы сделать блестящую карьеру в Италии»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о полузащитнике Александре Самедове. Сегодня он завершил карьеру футболиста.

    «Самедов пользовался уважением в раздевалке. Он справлялся с ситуациями, не повышая голоса, вместо этого находя другое решение любой проблемы. Мы никогда не ругались с ним из-за того, что он поддерживает «Милан», а я – «Ювентус».

    Александр провел отличную карьеру, много выиграл, сыграл на чемпионате мира, хотя и сейчас он мог бы помогать молодежи, будучи игроком.

    Что касается сравнений Самедова с кем-то из итальянских игроков, я никогда их не делаю. Это просто Самедов, великолепный футболист. Он смог бы сделать блестящую карьеру и в Италии. Взял бы я его в свой тренерский штаб? Конечно, да, он был бы отличным помощником. Также я вижу его спортивным или генеральным директором», – сказал Каррера.

    • Самедов выступал за «Спартак», «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов».
    • Он провел 53 матча за сборную России.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +61

      Pastuhow 11 минут назад

      и человек нормальный.

      0
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      Рейтинг: +569

      Валерий2705 16 минут назад

      Смотря, что называть блестящей, одно точно, он бы и за Рому и за Лацио поиграл, любит по столичным клубам побегать)))

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