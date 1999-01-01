Каррера: «Самедов великолепный футболист. Он мог бы сделать блестящую карьеру в Италии»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о полузащитнике Александре Самедове. Сегодня он завершил карьеру футболиста.

«Самедов пользовался уважением в раздевалке. Он справлялся с ситуациями, не повышая голоса, вместо этого находя другое решение любой проблемы. Мы никогда не ругались с ним из-за того, что он поддерживает «Милан», а я – «Ювентус».

Александр провел отличную карьеру, много выиграл, сыграл на чемпионате мира, хотя и сейчас он мог бы помогать молодежи, будучи игроком.

Что касается сравнений Самедова с кем-то из итальянских игроков, я никогда их не делаю. Это просто Самедов, великолепный футболист. Он смог бы сделать блестящую карьеру и в Италии. Взял бы я его в свой тренерский штаб? Конечно, да, он был бы отличным помощником. Также я вижу его спортивным или генеральным директором», – сказал Каррера.