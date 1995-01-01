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    Самедов: «Не нашел веские причины для того, чтобы продолжать карьеру»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов ответил на вопросы по поводу завершения своей карьеры.

    – С чем связано ваше решение?

    – Много факторов. Были предложения, но они не совсем устраивали. Я должен был понимать, ради чего мне нужно это делать. В 35 лет нужно, чтобы устраивала финансовая составляющая. Семья в Москве, перевозить ее в другой город на данный момент не вариант. Нужны веские причины для того, чтобы продолжать карьеру, и я их не нашел.

    – Кто узнал о вашем решении первым?

    – Жена.

    – Как она отреагировала?

    – Адекватно. Может, понимала, что еще хочу поиграть, все-таки еще год я себе давал. Тем не менее, глядя на мои травмы и проблемы со здоровьем, она больше обрадовалась. Сказала: «Здоровье у тебя одно, побереги его». Опять же, я не буду уезжать, останусь с семьей.

    – Вы так говорите о здоровье, как будто несколько раз рвали «кресты».

    – Слава богу, этого не было. Люди, которые смотрят футбол по телевизору, многого не видят. У меня есть проблемы со спиной, с тазобедренным суставом. Иногда тяжело даже с кровати сползти. Опять же, в конце прошлого сезона были повреждения. В первый раз порвал заднюю поверхность бедра, во второй раз разорвал окончательно. Мне кажется, это звоночек, организм уже не справляется. Хотя ментально и физически готов провести еще сезон.

    – Какие были варианты?

    – Конкретные клубы называть не стану, это неправильно. Мне лично звонили тренеры команд премьер-лиги, команды не из Москвы. Два-три предложения имелись, но я не готов был соглашаться на предлагаемые условия и на год расставаться с семьей.

    • В течение карьеры Самедов выступал за «Спартак» (дважды), «Локомотив» (дважды), ФК «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».
    • Цвета сборной России игрок защищал с 2011 по 2018 год, провел 53 матча и забил семь голов.
    • Самедов выиграл шесть трофеев – по три со «Спартаком» и «Локомотивом».

    Черчесов – о завершении карьеры Самедова: «Он еще мог бы играть и приносить пользу на футбольном поле»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      suric 4 минуты назад

      Ну конечно, как это можно себя замотивировать, если будешь получать меньше 70 млн руб. в год? Зажрались

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