Черчесов – о завершении карьеры Самедова: «Он еще мог бы играть и приносить пользу на футбольном поле»

Конечно мог бы. Сопернику.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение полузащитника Александра Самедова завершить карьеру в возрасте 35 лет.
«Пару дней назад мы разговаривали с Александром в том числе и на тему завершения его карьеры. Думаю, он еще мог бы играть и приносить пользу на футбольном поле, но он принял такое решение, а значит, мы должны его уважать.
Карьера Самедова получилась яркой, он сыграл большую роль в сборной на чемпионате мира как в игровом плане, так и в плане формирования микроклимата в команде и коллектива в целом.
Сможет ли Александр стать тренером? Сейчас он должен взять небольшую паузу, подумать и принять решение, которое ему подскажет сердце», – сказал Черчесов.
- В течение карьеры Самедов выступал за «Спартак» (дважды), «Локомотив» (дважды), ФК «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».
- Цвета сборной России игрок защищал с 2011 по 2018 год, провел 53 матча и забил семь голов.
- Самедов выиграл шесть трофеев – по три со «Спартаком» и «Локомотивом».