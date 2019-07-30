Черчесов – о завершении карьеры Самедова: «Он еще мог бы играть и приносить пользу на футбольном поле»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение полузащитника Александра Самедова завершить карьеру в возрасте 35 лет.

«Пару дней назад мы разговаривали с Александром в том числе и на тему завершения его карьеры. Думаю, он еще мог бы играть и приносить пользу на футбольном поле, но он принял такое решение, а значит, мы должны его уважать.

Карьера Самедова получилась яркой, он сыграл большую роль в сборной на чемпионате мира как в игровом плане, так и в плане формирования микроклимата в команде и коллектива в целом.

Сможет ли Александр стать тренером? Сейчас он должен взять небольшую паузу, подумать и принять решение, которое ему подскажет сердце», – сказал Черчесов.