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    Черчесов – о завершении карьеры Самедова: «Он еще мог бы играть и приносить пользу на футбольном поле»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение полузащитника Александра Самедова завершить карьеру в возрасте 35 лет.

    «Пару дней назад мы разговаривали с Александром в том числе и на тему завершения его карьеры. Думаю, он еще мог бы играть и приносить пользу на футбольном поле, но он принял такое решение, а значит, мы должны его уважать.

    Карьера Самедова получилась яркой, он сыграл большую роль в сборной на чемпионате мира как в игровом плане, так и в плане формирования микроклимата в команде и коллектива в целом.

    Сможет ли Александр стать тренером? Сейчас он должен взять небольшую паузу, подумать и принять решение, которое ему подскажет сердце», – сказал Черчесов.

    • В течение карьеры Самедов выступал за «Спартак» (дважды), «Локомотив» (дважды), ФК «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».
    • Цвета сборной России игрок защищал с 2011 по 2018 год, провел 53 матча и забил семь голов.
    • Самедов выиграл шесть трофеев – по три со «Спартаком» и «Локомотивом».

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2957

      Viper for CSKA 35 минут назад

      Конечно мог бы. Сопернику.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11298

      ВетеR 1 час назад

      А как же, ещё Онопко, Березуцкие,Никифоров, Хохлов и куча других могли играть в твоей сборной, да ещё про себя забыл!

      0
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      Рейтинг: +129

      Olymp2 1 час назад

      Бешеное! Ни родной страны, ни клуба

      0
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      Рейтинг: +2902

      momwig_ 1 час назад

      Аж на слезу... Как в некрологе, блин.

      0
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      Рейтинг: +417

      GSmall 1 час назад

      У него блин и Пеле с Марадоной могли бы играть ещё.Отбитый усач

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